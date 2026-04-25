Qué comer antes, durante y después de correr para rendir mejor, según nutricionistas

Desde la nutrición deportiva, diversos alimentos han demostrado ser especialmente eficaces para cubrir las demandas del running.

La nutricionista deportiva Ericka Morales Morgan, campeona centroamericana de body fitness, explica que la alimentación funciona como el “combustible esencial” del corredor y debe incluir carbohidratos, proteínas, grasas saludables, micronutrientes e hidratación adecuada.

Entre cultura, estado de salud, propósito y tendencias, muchos atletas adoptan su estilo nutricional; por ello, conviene contar con la asesoría de un nutricionista deportivo o entrenador con experiencia en el tema.

Qué comer antes, durante y después de correr



Qué comer antes de correr

Las especialistas recomiendan ingerir una comida completa entre dos y tres horas antes, basada en carbohidratos de fácil digestión y algo de proteína.

Si el tiempo es limitado, un snack 30 minutos antes puede aportar glucosa rápida (plátano, pan blanco, galletas).



Se deben evitar alimentos grasos, picantes o ricos en fibra, por su potencial de generar malestar gastrointestinal.

Qué comer durante la carrera

En esfuerzos prolongados (más de una hora), algunos atletas sugieren productos para mantener la energía. La evidencia reciente indica que estos, por su baja carga de fibra y fácil digestión, resultan más eficaces que alimentos naturales en contexto competitivo.

Geles energéticos

Bebidas isotónicas

Snacks de rápida absorción

Qué comer después de correr

En la primera hora posterior al esfuerzo, la ingesta de carbohidratos y proteínas favorece la reposición de glucógeno y la recuperación muscular. Ejemplos: batidos, huevo con tostada, pasta con proteína o combinaciones con plátano (Fuente: Medicina Johns Hopkins).

7 alimentos muy valorados

Morgan ha identificado los alimentos más valorados por los corredores de acuerdo a sus funciones:

Papa: reserva energética sostenida

Aporta carbohidratos complejos y potasio, lo que favorece la liberación progresiva de energía y la prevención de calambres. Plátano: energía inmediata

De rápida digestión, suministra glucosa disponible antes, durante o después del ejercicio. Banano: recuperación acelerada

Con carbohidratos simples de absorción veloz, facilita la reposición energética y reduce la fatiga muscular. Manzana: equilibrio metabólico

Combina fructosa con fibra soluble, lo que proporciona energía estable y antioxidantes que favorecen la recuperación. Huevos: reparación muscular

Fuente de proteínas de alto valor biológico, esenciales para la regeneración de tejidos. Leche: rehidratación y síntesis muscular

Especialmente en su versión descremada, combina líquidos, proteínas y carbohidratos para una recuperación eficiente. Estudios recientes han retomado sus beneficios para corredores por su combinación de nutrientes y mejor absorción. Además, es más digerible e ideal en la poscarrera. Avena: energía prolongada

Rica en carbohidratos complejos y fibra soluble, permite sostener el rendimiento en esfuerzos de larga duración.

El arroz, de digestión eficiente —en especial el arroz blanco—, es bien tolerado y aporta energía rápida sin generar molestias gastrointestinales. Puede consumirse después del entrenamiento, ya que resulta más digerible.

Los bananos son una buena opción de alimento previo a una carrera. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Enfoque profesional

Milagros Rolón, técnica en nutrición deportiva y antropometrista ISAK nivel III, señala que la alimentación del runner debe estructurarse en función de cada fase:

Entrenamiento: cubrir demandas energéticas

Competencia: optimizar disponibilidad inmediata

Recuperación: restaurar tejidos y reservas

Recomienda una base que incluya carbohidratos complejos, proteínas magras, grasas saludables, frutas, verduras e hidratación adecuada. Además, enfatiza la necesidad de individualizar cantidades y combinaciones según el atleta.

Días de alta carga

En jornadas con doble entrenamiento, la planificación nutricional es determinante:

Preentreno: asegurar energía disponible

Postentreno: priorizar recuperación

Comidas completas: sostener el rendimiento

Snacks estratégicos: evitar déficit energético

La omisión de comidas o una recuperación insuficiente impactan directamente en el rendimiento, como advierten especialistas en preparación deportiva.



Largas distancias

Para rendir en 21k y 42k, lo importante no es solo tener hambre, sino qué se consume. Se priorizan azúcares naturales y alimentos que aporten energía, vitaminas y minerales para mantener el peso, la fuerza y un sistema inmunológico fuerte.

Cacao: reparación muscular y recuperación de glucógeno

Dátiles: energía natural, vitaminas A y B, potasio y magnesio

Agua de coco: rehidratación y electrolitos

Miel de agave: baja en calorías y fortalece la inmunidad

Leche de almendra: vitaminas, minerales y proteína sin grasa

Crema de cacao y avellanas: energía antes de correr, carbohidratos y vitaminas

Yogur sin lácteos: proteínas y probióticos para la salud intestinal

Fuentes: Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, Medicina Johns Hopkins. Ann C. Grandjean Center for Human Nutrition, soycorredora.com