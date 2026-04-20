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10K nocturna: fecha, recorrido y lo que debe saber antes de la carrera
La cuenta regresiva para la 10K nocturna comenzará con una expo que ofrecerá actividades, preparación y toda la información clave antes de la carrera.
A menos de una semana de la 10k de Ciudad de Guatemala se tendrá una Expo de tres días. (Foto Prensa Libre: Esbin García).
Los 10 kilómetros de recorridos nocturno de esta emblemática carrera está por comenzar. La cita de la 10k es el sábado 25 de abril, a partir de las 19 horas y comenzará en la Municipalidad de Guatemala, en el Centro Cívico.
El recorrido es sobre la 7a. Avenida, cruzando en el Palacio Nacional de la Cultura y buscando la 6a. Avenida frente al Portal de la Sexta. Se buscará la Torre del Reformador y la Plazuela España para buscar el regreso.
A partir del jueves 23 de abril se tendrá una Expo en diferentes horarios en Fórum Majadas, zona 11 para recoger los números, diferente promocionales y tener interacciones con las marcas participantes.
Además del calentamiento previo, la hidratación antes y durante la carrera es vital. Se recomienda cuidar la alimentación previa al evento (los suficientes carbohidratos complejos para tener la energía necesaria), así como el descanso necesario (mínimo de 7 horas). Limitar al mínimo el consumo de bebidas alcohólicas los días previos a la carrera.
Es recomendable correr con un monitor cardiaco y tratar de no sobrepasar por mucho tiempo la frecuencia cardíaca máxima, siguiendo la fórmula Karvonen. En términos simplificados, la frecuencia máxima viene de restarle a 220 nuestra edad. Es decir, si tenemos 40 años, dicha frecuencia máxima correspondería a 180 pulsaciones por minuto.
Fecha:
Del jueves 23 al sábado 25, Expo 10k
Sábado 25, 10k
Hora:
Jueves 23, 12 a 20 horas
Viernes 24, 9 a 20 horas
Sábado 25, 9 a 12 horas
Lugar:
Expo 10K
Fórum Majadas, zona 11
Sábado 25 de marzo:
Carrera 10k, 19 horas, Municipalidad de Guatemala
Inscripción:
- Q300
Compra de inscripción:
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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