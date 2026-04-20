10K nocturna: fecha, recorrido y lo que debe saber antes de la carrera

Los 10 kilómetros de recorridos nocturno de esta emblemática carrera está por comenzar. La cita de la 10k es el sábado 25 de abril, a partir de las 19 horas y comenzará en la Municipalidad de Guatemala, en el Centro Cívico.

El recorrido es sobre la 7a. Avenida, cruzando en el Palacio Nacional de la Cultura y buscando la 6a. Avenida frente al Portal de la Sexta. Se buscará la Torre del Reformador y la Plazuela España para buscar el regreso.

A partir del jueves 23 de abril se tendrá una Expo en diferentes horarios en Fórum Majadas, zona 11 para recoger los números, diferente promocionales y tener interacciones con las marcas participantes.

Además del calentamiento previo, la hidratación antes y durante la carrera es vital. Se recomienda cuidar la alimentación previa al evento (los suficientes carbohidratos complejos para tener la energía necesaria), así como el descanso necesario (mínimo de 7 horas). Limitar al mínimo el consumo de bebidas alcohólicas los días previos a la carrera.

Es recomendable correr con un monitor cardiaco y tratar de no sobrepasar por mucho tiempo la frecuencia cardíaca máxima, siguiendo la fórmula Karvonen. En términos simplificados, la frecuencia máxima viene de restarle a 220 nuestra edad. Es decir, si tenemos 40 años, dicha frecuencia máxima correspondería a 180 pulsaciones por minuto.

Fecha:

Del jueves 23 al sábado 25, Expo 10k

Sábado 25, 10k

Hora:

Jueves 23, 12 a 20 horas

Viernes 24, 9 a 20 horas

Sábado 25, 9 a 12 horas

Lugar:

Expo 10K

Fórum Majadas, zona 11

Sábado 25 de marzo:

Carrera 10k, 19 horas, Municipalidad de Guatemala

Inscripción:

Q300

Compra de inscripción:

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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