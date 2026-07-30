Escenario
“La Cenicienta” llega al Teatro del IGA con una adaptación para toda la familia: horarios, entradas y detalles de la obra
Con una producción que combina música, coreografías, humor y magia, "La Cenicienta" se presentará todos los domingos de agosto.
El clásico cuento de "La Cenicienta" llega al Teatro Dick Smith del IGA con una adaptación producida por Quinta Columna. (Foto Prensa Libre: Cortesía Quinta Columna)
El clásico cuento de La Cenicienta llega al Teatro del IGA para llenar de magia y fantasía un espacio de entretenimiento para toda la familia.
Quinta Columna, bajo la dirección de Elma Ramírez, lleva a escena una adaptación del famoso cuento de Charles Perrault, en una producción especial que combina música, coreografías, humor y magia.
La historia sigue a La Cenicienta, una joven que, pese a las adversidades, mantiene viva la esperanza y descubre que la bondad, la perseverancia y la confianza en sí misma pueden cambiar el rumbo de su destino.
"Más allá de la historia de amor, la obra transmite valores como la solidaridad, la resiliencia y la importancia de creer en los sueños, en un espectáculo pensado para disfrutar en familia", señala el comunicado emitido por la compañía.
La Cenicienta, sus hermanastras, el príncipe, el hada madrina y los demás personajes del famoso cuento cobran vida con el siguiente elenco:
- Marcela Fernández Overall
- Rochy Arce
- María Funes
- Jesi Guerra
- Renato Martínez
- Antonio Valenzuela
- Fernando Barrios
- Gabriel González
- Maritza Henry
La Cenicienta se presentará todos los domingos de agosto en el Teatro Dick Smith del IGA, Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala, en los siguientes horarios:
- 2 de agosto: 11 horas
- 9 de agosto: 11 horas
- 16 de agosto: 11 y 16 horas
- 23 de agosto: 11 y 16 horas
- 30 de agosto: 11 y 16 horas
Las entradas tienen un precio de Q220 y pueden adquirirse a través de TicketGT y en la taquilla del teatro.
"Vive un cuento que cobrará vida ante tus ojos con música, emoción y momentos inolvidables. No dejes que el reloj marque la medianoche sin ser parte de esta historia", invita Quinta Columna en sus redes sociales.
Fecha
Domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto del 2026
Hora
- 2 de agosto: 11 horas
- 9 de agosto: 11 horas
- 16 de agosto: 11 y 16 horas
- 23 de agosto: 11 y 16 horas
- 30 de agosto: 11 y 16 horas
Lugar
Teatro Dick Smith del IGA, Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala
Entradas
Q220, disponibles en TicketGT y en la taquilla del teatro
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.