“La Cenicienta” llega al Teatro del IGA con una adaptación para toda la familia: horarios, entradas y detalles de la obra

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“La Cenicienta” llega al Teatro del IGA con una adaptación para toda la familia: horarios, entradas y detalles de la obra

Con una producción que combina música, coreografías, humor y magia, "La Cenicienta" se presentará todos los domingos de agosto.

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"La Cenicienta" llega al Teatro del IGA con una adaptación para toda la familia: horarios, entradas y detalles de la obra

El clásico cuento de "La Cenicienta" llega al Teatro Dick Smith del IGA con una adaptación producida por Quinta Columna. (Foto Prensa Libre: Cortesía Quinta Columna)

El clásico cuento de La Cenicienta llega al Teatro del IGA para llenar de magia y fantasía un espacio de entretenimiento para toda la familia.

Quinta Columna, bajo la dirección de Elma Ramírez, lleva a escena una adaptación del famoso cuento de Charles Perrault, en una producción especial que combina música, coreografías, humor y magia.

La historia sigue a La Cenicienta, una joven que, pese a las adversidades, mantiene viva la esperanza y descubre que la bondad, la perseverancia y la confianza en sí misma pueden cambiar el rumbo de su destino.

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"Más allá de la historia de amor, la obra transmite valores como la solidaridad, la resiliencia y la importancia de creer en los sueños, en un espectáculo pensado para disfrutar en familia", señala el comunicado emitido por la compañía.

La Cenicienta, sus hermanastras, el príncipe, el hada madrina y los demás personajes del famoso cuento cobran vida con el siguiente elenco:

  • Marcela Fernández Overall
  • Rochy Arce
  • María Funes
  • Jesi Guerra
  • Renato Martínez
  • Antonio Valenzuela
  • Fernando Barrios
  • Gabriel González
  • Maritza Henry
"La Cenicienta" mostrará cómo la bondad y la perseverancia puede cambiar el destino. (Foto Prensa Libre: Cortesía Quinta Columna)

La Cenicienta se presentará todos los domingos de agosto en el Teatro Dick Smith del IGA, Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala, en los siguientes horarios:

  • 2 de agosto: 11 horas
  • 9 de agosto: 11 horas
  • 16 de agosto: 11 y 16 horas
  • 23 de agosto: 11 y 16 horas
  • 30 de agosto: 11 y 16 horas

Las entradas tienen un precio de Q220 y pueden adquirirse a través de TicketGT y en la taquilla del teatro.

"Vive un cuento que cobrará vida ante tus ojos con música, emoción y momentos inolvidables. No dejes que el reloj marque la medianoche sin ser parte de esta historia", invita Quinta Columna en sus redes sociales.

El elenco de Quinta Columna dará vida a una historia llena de magia e imaginación. (Foto Prensa Libre: Cortesía Quinta Columna)

Fecha

Domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto del 2026

Hora

  • 2 de agosto: 11 horas
  • 9 de agosto: 11 horas
  • 16 de agosto: 11 y 16 horas
  • 23 de agosto: 11 y 16 horas
  • 30 de agosto: 11 y 16 horas

Lugar

Teatro Dick Smith del IGA, Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala

Entradas

Q220, disponibles en TicketGT y en la taquilla del teatro

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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