La historia de un Pepe: así será la adaptación teatral de la novela clásica guatemalteca que se estrenará en agosto

Basada en la novela del escritor guatemalteco José Milla y Vidaurre, La historia de un Pepe llegará a las tablas del teatro de la Universidad Popular (UP) en agosto del 2026.

"Es una adaptación de una novela que ha sido un clásico de la literatura guatemalteca. Ha sido un trabajo arduo llevar una obra de 300 páginas a la sala de teatro con dos horas de duración, que la gente ni siente", explica Ingrid Mejía, coordinadora cultural de la UP.

La historia sigue a Gabriel Fernández, un joven criado en una familia acomodada tras ser abandonado en su infancia, quien descubre que su verdadero padre es un famoso bandido conocido como "Pie de Lana".

"Gabriel, desde pequeño, enfrenta dudas sobre su origen y, en su juventud, se une al ejército y experimenta amores que complican aún más su existencia, enfrentándose a la revelación de su linaje y a la decisión sobre si seguir el camino militar o aceptar su verdadera identidad como hijo del bandido", detalla la sinopsis.

Ambientada en la Guatemala de finales del siglo XVIII y principios del XIX, la historia explora temas como el amor, el misterio, la búsqueda de identidad y los cambios sociales y políticos que conlleva la transición de la colonia a la independencia.

"La obra no solo narra la historia personal del protagonista, sino que también funciona como un espejo de la sociedad colonial en transición, resaltando las tensiones y valores de ese momento histórico", añade la descripción.

La adaptación fue realizada por René Estuardo Galdámez, quien, además, es el director de la obra. El elenco reúne a ocho actores:

Elizabeth Marroquín

Paul Cifuentes

Alejandro Araujo

Ivette Alvarado

Danny Aceituno

Brad Ventura

Victoria López

Dalila González

La obra reúne a ocho actores guatemaltecos para dar vida a la historia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Universidad Popular)

La historia de un Pepe se presentará los sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto, a las 19 horas, en la Sala de Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular, 10a. calle 10-32, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un valor de Q75 en preventa y Q100 en taquilla los días de las funciones. Pueden solicitarse por medio de WhatsApp al 5645-6530.

"La obra se ha presentado desde marzo para estudiantes, pero ahora se estrenará para el público en general, en el marco de las actividades del aniversario de la UP, que en agosto cumple 104 años de fundación", concluye Mejía.

La historia sigue a Gabriel, un joven criado en una familia acomodada tras ser abandonado en su infancia, quien descubre que su verdadero padre es un famoso bandido. (Foto Prensa Libre: Cortesía Universidad Popular)

Fecha

Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Sala de Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular, 10a. calle 10-32, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entradas

Preventa: Q75

Taquilla: Q100

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