“Coppélia”: el clásico del ballet regresa a escena con el Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins”

“Una encantadora historia de amor, humor y fantasía, donde una misteriosa muñeca despierta curiosidad, celos y divertidos enredos”, dice parte de la invitación que hace el Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins" para la puesta en escena del clásico Coppélia.

Como parte de la Temporada Oficial del Ballet, se presentará esta puesta en escena, ambientada en un pintoresco pueblo austriaco, que sigue la historia de un amor confuso y una divertida sucesión de enredos.

La obra presenta al fabricante de muñecas Coppélius, quien ha despertado una confusión amorosa con su creación, Coppélia. Esta muñeca mecánica llega a confundir a todos, pues creen que es la hija del fabricante.

Esta confusión lleva a Franz a enamorarse perdidamente de Coppélia. Sin embargo, Swanhilda, enfadada por creer que ha perdido el amor de Franz, buscará desenmascarar a Coppélia, lo que provocará una gran confusión y conducirá la historia hacia un desenlace inesperado.

Esta obra llegará al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para que los amantes del ballet disfruten de uno de los clásicos más distinguidos del repertorio. Esto es lo que debe saber para asistir.

Fechas

1, 2, 7 y 9 de agosto

Horario

Viernes y sábados: 19 horas

Domingo: 17 horas

Lugar

Gran Sala “Efraín Recinos”, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de Ciudad de Guatemala.

Entradas

Platea: Q50

Balcón I y II: Q30

Preventa

Sede del Ballet Nacional de Guatemala, 5.ª calle 3-43, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Viernes 31 de julio y jueves 6 de agosto

Horario: de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas

Solo se acepta efectivo

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