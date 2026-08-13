“Un cuento sin final”, la obra de teatro familiar que reúne a personajes de cuentos clásicos: cuándo y dónde se presenta

Los protagonistas de los cuentos clásicos saldrán de sus páginas para rescatar el poder de las historias y dar vida a Un cuento sin final, una obra de teatro familiar que se presenta en el Teatro Thriambos.

Escrita por el actor y director guatemalteco Marco Mayén Micheo, esta puesta en escena reúne humor, música, interacción con el público, situaciones llenas de magia, emocionantes aventuras y enseñanzas positivas.

“Un cuento sin final es una obra que transcurre en un Reino Fantasía. El Gran Sabio, guardián de la imaginación, rescata a algunos personajes de los cuentos más emblemáticos para chicos y grandes, porque el Gran Libro de Fantasía, donde están recopiladas todas las historias y cuentos de hadas, tiene las páginas en blanco”, explica Mayén.

La historia trae de vuelta a personajes que han acompañado a generaciones enteras, como Bella, al Soldadito de Plomo, al Genio de Aladino, a la madrastra de Blanca Nieves y al Gran Sabio, quienes se enfrentarán al malvado Anticuento, que se empeña en llevarlos al olvido y al silencio eterno.

Según el autor, la obra busca recordar que, aunque la tecnología forma parte de la vida cotidiana, nunca podrá sustituir a la imaginación.

“Nos hace reflexionar acerca de la falta de imaginación que tenemos hoy en día, además que hará pasar un rato alegre y dinámico a chicos y grandes. La obra está pensada para que todos se diviertan, y lo más valioso es el mensaje que dejamos a cada uno de los asistentes”, agrega Mayén.

El elenco de Morfeo Teatro Guatemala poner en escena la historia de "Un cuento sin final". (Foto Prensa Libre: Cortesía Morfeo Teatro)

Las últimas dos presentaciones de Un cuento sin final serán los domingos 23 y 30 de agosto, a las 11 horas, en el Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, segundo nivel, zona 10.

Las entradas para niños y adultos tienen un valor de Q100 y pueden adquirirse a través del sitio socialtickets.org.

"Con personajes entrañables, aventuras inolvidables, enseñanzas positivas y una puesta en escena llena de energía y color, 'Un Cuento Sin Final'"' se convierte en una experiencia teatral para toda la familia que celebra el poder transformador de la imaginación y nos recuerda que cada vez que abrimos un libro, comienza una nueva aventura", concluye.

Fechas

Domingos 23 y 30 de agosto del 2026

Hora

11 horas

Lugar

Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, segundo nivel, zona 10

Precio

Q100

Venta de entradas

En socialtickets.org

La obra teatral se presenta los domingos 23 y 30 de agosto del 2026 en Teatro Thriambos, zona 10. (Foto Prensa Libre: Cortesía Morfeo Teatro)

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