Escenario
“Un cuento sin final”, la obra de teatro familiar que reúne a personajes de cuentos clásicos: cuándo y dónde se presenta
Bella, el Soldadito de Plomo y otros personajes clásicos cobran vida en “Un cuento sin final”, una obra que recuerda el valor de la imaginación.
Personajes de los cuentos clásicos dan vida a la nueva obra de teatro "Un cuento sin final". (Foto Prensa Libre: Cortesía Morfeo Teatro Guatemala)
Los protagonistas de los cuentos clásicos saldrán de sus páginas para rescatar el poder de las historias y dar vida a Un cuento sin final, una obra de teatro familiar que se presenta en el Teatro Thriambos.
Escrita por el actor y director guatemalteco Marco Mayén Micheo, esta puesta en escena reúne humor, música, interacción con el público, situaciones llenas de magia, emocionantes aventuras y enseñanzas positivas.
“Un cuento sin final es una obra que transcurre en un Reino Fantasía. El Gran Sabio, guardián de la imaginación, rescata a algunos personajes de los cuentos más emblemáticos para chicos y grandes, porque el Gran Libro de Fantasía, donde están recopiladas todas las historias y cuentos de hadas, tiene las páginas en blanco”, explica Mayén.
La historia trae de vuelta a personajes que han acompañado a generaciones enteras, como Bella, al Soldadito de Plomo, al Genio de Aladino, a la madrastra de Blanca Nieves y al Gran Sabio, quienes se enfrentarán al malvado Anticuento, que se empeña en llevarlos al olvido y al silencio eterno.
Según el autor, la obra busca recordar que, aunque la tecnología forma parte de la vida cotidiana, nunca podrá sustituir a la imaginación.
“Nos hace reflexionar acerca de la falta de imaginación que tenemos hoy en día, además que hará pasar un rato alegre y dinámico a chicos y grandes. La obra está pensada para que todos se diviertan, y lo más valioso es el mensaje que dejamos a cada uno de los asistentes”, agrega Mayén.
Las últimas dos presentaciones de Un cuento sin final serán los domingos 23 y 30 de agosto, a las 11 horas, en el Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, segundo nivel, zona 10.
Las entradas para niños y adultos tienen un valor de Q100 y pueden adquirirse a través del sitio socialtickets.org.
"Con personajes entrañables, aventuras inolvidables, enseñanzas positivas y una puesta en escena llena de energía y color, 'Un Cuento Sin Final'"' se convierte en una experiencia teatral para toda la familia que celebra el poder transformador de la imaginación y nos recuerda que cada vez que abrimos un libro, comienza una nueva aventura", concluye.
Fechas
Domingos 23 y 30 de agosto del 2026
Hora
11 horas
Lugar
Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, segundo nivel, zona 10
Precio
Q100
Venta de entradas
En socialtickets.org
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