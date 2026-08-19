Tacones Rojos: concierto exclusivo para mujeres con banda femenina en Guatemala

Las canciones más famosas de artistas mujeres, interpretadas por una banda de mujeres para un público totalmente femenino: en eso consiste el evento Tacones Rojos, que tendrá lugar el fin de semana en TrovaJazz.

“Prepárate para una noche inolvidable. Tacones Rojos es un espacio diseñado para disfrutar, celebrar y conectar con amigas mientras vibramos al ritmo de una banda espectacular integrada por talentosas mujeres”, invitan las organizadoras.

Desde baladas hasta himnos de empoderamiento, la banda interpretará los temas más icónicos de grandes artistas femeninas que han marcado generaciones.

La cita es el viernes 21 de agosto del 2026, a las 20 horas, en TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4, Guatemala.

Los pases individuales tienen un costo de Q90 y los dobles, de Q150, más el cargo por servicio de la tiquetera. Pueden adquirirse a través del sitio viveloonline.com.

“No esperes una ocasión perfecta para celebrar. Tu historia, tus logros, tus nuevos comienzos y cada paso que te ha traído hasta aquí… también merecen un brindis. Este agosto celebramos por nosotras”, invita la agrupación en sus redes sociales.

El sitio advierte que el evento es exclusivamente para mujeres, por lo que los hombres no podrán ingresar aunque hayan adquirido entradas.

Tacones Rojos es un evento que se lleva a cabo cada dos meses con el fin de hacer comunidad y dedicar tiempo y espacio exclusivamente a las mujeres.

“No es necesario llevar tacones rojos o alguna prenda roja, solo es esencial llevar energía, actitud e ir dispuestas a pasársela alegre”, asegura una de las músicas.

Fecha

Viernes 21 de agosto del 2026

Hora

20 horas

Lugar

TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4, Guatemala

Precio

Pase individual: Q90

Pase doble: Q150

Más el cobro por servicio que realiza el sitio de distribución

Entradas

Disponibles en viveloonline.com

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.