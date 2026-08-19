“Bart insistió”: Disney revela el primer avance de la nueva película de Los Simpson, aún en storyboard

Disney reveló de forma exclusiva los primeros avances de La nueva película de Los Simpson (The New Simpsons Movie) durante su convención D23, celebrada el fin de semana.

“Este filme no sale hasta el próximo septiembre, así que lo que van a ver es muy preliminar. Normalmente no mostraríamos algo tan temprano, pero Bart insistió. Y cuando vimos este material, acordamos que ustedes son el público perfecto para verlo primero”, indicó Dana Walden, presidenta de Disney Entertainment, para presentar el adelanto.

Las imágenes, que aún se encuentran en fase de storyboard y tienen música provisional, fueron compartidas en las redes sociales por fanáticos que participaron en el evento.

En ellas se ve a Homero Simpson y sus famosos vecinos mientras disfrutan de un partido de los Springfield Isotopes. De repente, una pelota de béisbol sale disparada hacia las gradas y desata una persecución que involucra a la mayoría de los personajes de la caricatura.

La carrera en busca de la pelota pasa por la taberna de Moe, una sala de urgencias, la calle y el interior de la Cervecería Duff, donde Homero cae en un tanque de cerveza y termina expulsado por una chimenea de la fábrica para aterrizar de vuelta en el estadio.

Finalmente, Bart, sin ningún interés, recoge la pelota ante la decepción de todos.

Aunque la producción no será la definitiva, pues aún se encuentra en la etapa del storyboard, la seguridad de D23 permitió a los asistentes grabarla con sus celulares.

La nueva película de Los Simpson llegará dos décadas después de la primera película, estrenada en julio del 2007, la cual recaudó 536.7 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo nominaciones al mejor largometraje de animación en los BAFTA, los Globos de Oro, los Critics Choice y los Annie Awards.

The New Simpsons Movie se estrenará en las salas de cine el 3 de septiembre del 2027.