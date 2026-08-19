¿La reina Clarisse no estará en “El diario de la princesa 3”? Anne Hathaway revela que “presionó” para que Julie Andrews regresara

Julie Andrews, quien interpreta a la reina Clarisse Renaldi en la película original de El diario de la princesa y en su secuela, declaró recientemente que “no cree que deba formar parte” de la tercera película. Sin embargo, Anne Hathaway piensa diferente.

A principios de agosto, la actriz británica, que en octubre cumplirá 91 años, explicó que no se ve interpretando de nuevo a la abuela de Mia Thermopolis (Anne Hathaway), pues considera que “ya superó esta etapa”.

"No estoy completamente retirada, pero ahora me dedico a otro tipo de trabajo: escribo libros y grabo muchos pódcast y locuciones. Pero, sinceramente, no creo que deba formar parte de eso", confesó a The Hollywood Reporter.

Sin embargo, Hathaway, ganadora del Óscar y protagonista de la historia, reaccionó a las declaraciones de Andrews y reveló que ella “presionó mucho” para que la actriz retomara el papel de reina en la tercera entrega de El diario de la princesa.

“¡Por Dios! Si alguien ha contribuido al mundo del entretenimiento y a nuestra alegría colectiva, es ella. Lo que sea que decida, lo entendemos perfectamente”, dijo durante una entrevista con Entertainment Tonight.

Y añadió: "Presionamos mucho para ver si ella querría hacerlo".

La película original de El diario de la princesa se estrenó en el 2001 y, tres años después, llegó su secuela, El diario de la princesa 2: Compromiso real; ambas se centran en Mia Thermopolis, quien descubre que es la heredera del trono de Genovia y, en la segunda parte, es coronada reina.

Aunque aún se desconocen los detalles de la trama de El diario de la princesa 3, la protagonista aseguró que desea que "sea divertida" para quienes han sido seguidores de la historia desde que se estrenó la primera entrega, hace 25 años.

“Quiero que las mujeres que tenían seis años cuando se estrenó la primera película —muchas de las cuales ahora son madres— sientan que están trayendo a sus hijos a algo que fue importante para ellas, un recuerdo fundamental, algo que formó parte de su corazón y de sus vidas”, dijo Hathaway.

El diario de la princesa 3 aún no tiene fecha oficial de estreno. Solo se sabe que será dirigida por Adele Lim y que Flora Greeson será la guionista.