Grand Theft Auto VI: cuándo se estrena el tráiler extendido en Netflix y cuándo llegará a otras plataformas

A más de 13 años del lanzamiento de Grand Theft Auto V, los amantes de los videojuegos podrán disfrutar de una nueva entrega con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, que ofrecerá importantes mejoras.

Con gráficos de última generación y su característica narrativa, este videojuego llegará en noviembre próximo. Antes de ello, Rockstar Games anunció la presentación de un tráiler extendido que se estrenará de forma exclusiva en Netflix.

El anuncio detalla que el avance se publicará el próximo 27 de agosto, cuando se presentará el tercer adelanto, más de un año después del segundo tráiler. Medios como France 24 destacan que ese mismo avance llegará seis horas después al canal de YouTube de Rockstar Games.

Además, la página de Rockstar Games señala que el videojuego llegará oficialmente el 19 de noviembre del 2026, mientras que las reservas ya están disponibles en su portal oficial. Esta fecha se fijó después de varios cambios en el calendario de lanzamiento. La empresa explicó que necesitaba tiempo adicional para ofrecer el nivel de calidad que los jugadores esperan y merecen.

La sexta entrega llega 13 años después de la anterior y seguirá a Jason y Lucía, dos personajes que, según la sinopsis, siempre han sabido que las probabilidades están en su contra.

Según la descripción de Grand Theft Auto VI, ambos serán llevados al límite: "Cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a depender el uno del otro más que nunca si quieren salir con vida". Esa responsabilidad recaerá en cada jugador.

Se espera que este lanzamiento marque, al igual que su antecesor, la historia de las ventas. Mientras tanto, los fanáticos esperan conocer más sobre el mundo, los personajes y las mecánicas de juego que ofrecerá esta sexta entrega, la cual llegará para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El segundo tráiler, presentado en mayo del 2025, mostró una historia ambientada en una ciudad ficticia inspirada en Miami —una versión moderna de la clásica Vice City— y ofreció escenas de playas, persecuciones callejeras, fiestas y una atmósfera vibrante nunca antes vista en la saga.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

Para esta entrega regresan personajes como Jason Duval, Lucía Caminos, Cal Hampton, Boobie Ike, Dre'Quan Bae-Luxe y Roxy, entre otros. Según el perfil publicado en el sitio web oficial, Jason fue criado entre estafadores y delincuentes. Aunque intentó rehacer su vida, abandonó el Ejército y terminó trabajando para narcotraficantes en la región.

Por su parte, Lucía es una mujer marcada por una infancia difícil, lo que la llevó al crimen y, eventualmente, a la penitenciaría de Leonida, desde donde se reencuentra con Jason para retomar una vida de riesgo y asaltos en las calles de Vice City.