Spider-Man: Brand New Day: La técnica que puso de mal humor a Tom Holland durante la grabación y lo que reveló al trabajar con Florence Pugh

El estreno de Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland, ha dado de qué hablar en redes sociales, especialmente por una escena en la que comparte cámara con la actriz Florence Pugh.

Más allá de marcar el regreso de Florence Pugh en su papel de Yelena Belova, personaje presentado en Thunderbolts, la escena ha llamado la atención debido al estado físico de Tom Holland. Según reveló el actor, el mal humor que mostró durante la filmación se debió a que probó una técnica especial para el rodaje.

Mientras se preparaba para grabar una escena junto a Florence Pugh, en la que debía aparecer sin camiseta, Tom Holland contó a Entertainment Weekly que decidió utilizar la técnica de la deshidratación estética para mejorar la definición de su figura.

La escena, ambientada en una casa de baños rusa donde se encuentra la oficina de Yelena Belova, llevó a Holland a recurrir a esta técnica, utilizada en el mundo del fisicoculturismo y el modelaje para lograr una mayor definición corporal.

En una entrevista, el actor explicó que, en la película, Spider-Man busca obtener más información sobre el villano al que enfrenta, por lo que acude a Yelena Belova.

Al llegar a la peculiar oficina de Yelena Belova, ubicada en una casa de baños rusa, ella le pide al arácnido que se desvista y entre al agua para comprobar que no oculta ningún tipo de arma.

Spider-Man accede y queda únicamente en ropa interior y con la máscara que le permite mantener en secreto su identidad. Sobre esa escena, compartió con Entertainment Weekly que recurrió a la técnica de la deshidratación: «Había intentado hacer esa estúpida cosa de la deshidratación para esa escena, en la que no bebí agua el día anterior y bebía muchísima el día anterior a ese».

Pese a ello, destacó que la técnica no produjo los resultados esperados. Al contrario, aseguró que tuvo efectos adversos y que lo hizo estar de mal humor durante el rodaje. «Ni siquiera creo que haya marcado una gran diferencia», comentó al referirse a los resultados obtenidos.

Tom Holland sobre trabalhar com Florence Pugh em #SpiderManBrandNewDay� :



“Eu adorei trabalhar com a Florence, a cena fluiu incrivelmente bem e ela era a pessoa mais engraçada do estúdio.”



- Via: @EW pic.twitter.com/A9IMRVsx75 — Geekverse (@Realgeekverse29) August 4, 2026

Asimismo, destacó que, si sus compañeros hubieran estado presentes durante la filmación de la escena, la situación habría resultado incómoda, ya que estaba en ropa interior. Pese a ello, Jacob Batalon bromeó durante la entrevista al asegurar que «habría sido gracioso».

Entertainment Weekly también señala que la escena recuerda a una versión del personaje de Spider-Man disponible en un videojuego, en la que los jugadores pueden utilizar al superhéroe únicamente en ropa interior.