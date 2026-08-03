Noche en el Museo Miraflores: la experiencia que invita a recorrer el recinto en pijama, con talleres y gastronomía

"¡Vive la magia de una noche en el museo, una aventura única donde exploraremos sus pasillos y escucharemos historias fascinantes mientras disfrutas del museo como nunca antes!", dice la invitación con la que el Museo Miraflores anuncia su Noche en el Museo.

Es una experiencia para niños y para adultos que deseen volver a sentirse como tales. Este espacio invita a los amantes de la historia y la cultura, así como a las personas curiosas, a recorrer el museo bajo la luz de las linternas y participar en actividades únicas.

Agosto llega cargado de actividades para el Museo Miraflores. La Noche en el Museo celebra su segunda edición y ofrece a niños y adultos la oportunidad de recorrer el recinto en un horario poco habitual para vivir una experiencia diferente.

El Museo Miraflores informó que los visitantes pueden asistir con su pijama favorita y una linterna para disfrutar de un recorrido nocturno por las salas y vivir una experiencia distinta, además de convivir con otros amantes de la exploración.

Como parte de la actividad también se desarrollará un taller de barro, en el que cada asistente podrá elaborar una pieza artística que, al finalizar el evento, podrá llevar a casa. Además, habrá venta de alimentos y sorpresas.

Fecha

Viernes 14 de agosto del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Precio

Q75 por persona

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en el sitio web del Museo Miraflores:

https://www.museomiraflores.org.gt/

¿Qué necesita para participar?

Pijama favorita

Espíritu explorador

Mucha curiosidad

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