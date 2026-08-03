Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: surgen nuevos detalles de cuándo y dónde se celebraría su unión

La chispa que surgió en el 2016 entre el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la ahora modelo Georgina Rodríguez dará paso a una nueva etapa de su relación cuando la pareja diga «sí, acepto» ante el altar.

La pareja, que se conoció en una tienda de la casa de moda Gucci, contraerá matrimonio formalmente este agosto del 2026, casi 10 años después, según han revelado medios internacionales como The Sun.

Su unión llegará un año después de que la modelo anunciara en Instagram que se había comprometido con la estrella del Al-Nassr, de Arabia Saudita. A pocos días de la boda, medios internacionales han revelado nuevos detalles.

Recientemente, el diario británico The Sun informó que la isla de Madeira sería el destino elegido por la pareja para celebrar el enlace. Se trata del lugar donde creció el astro portugués.

La publicación señala que la ceremonia se celebraría el sábado 8 de agosto, a las 15 horas, ya que la catedral de Funchal estaría reservada para una gran boda en esa fecha y horario.

Madeira sería el punto de encuentro de figuras del mundo del fútbol y de la industria del entretenimiento. Según lo revelado por el diario, la pareja también habría reservado el hotel Savoy Palace, de cinco estrellas, para la recepción.

Ese medio añade que el establecimiento, situado a pocos minutos de la catedral, tendría reservados dos pisos y varias áreas de sus bares para el viernes y el sábado, donde se cree que se hospedarán o reunirán los invitados.

El lugar tiene un significado especial para el delantero, ya que allí vivió durante su infancia antes de trasladarse a Lisboa para integrarse a las divisiones juveniles del Sporting de Portugal.

Medios europeos destacan que en el matrimonio podrían participar grandes figuras del deporte, como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e incluso Lionel Messi.

Además, señalan que personalidades como Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott podrían asistir a la ceremonia. Sin embargo, la pareja ha mantenido todos los detalles bajo reserva y no se ha pronunciado sobre las especulaciones en torno a la boda.