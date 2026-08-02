Por qué Ariana Grande dejará los escenarios tras su último concierto en Londres

La cantante estadounidense Ariana Grande anunció que se alejará temporalmente de los focos y los micrófonos a partir del próximo 1 de septiembre, cuando termine su gira Eternal Sunshine Tour.

La noticia se conoció por medio de uno de sus representantes, quien aseguró que la artista “se alejará temporalmente de la vida pública” al terminar la gira en Londres.

¿Por qué se tomará una pausa? Su representante lo explicó: “Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante”, explicó el representante a People y Deadline.

Aunque aseguró que la gira “ha sido una experiencia maravillosa para ella”, medios de comunicación han resaltado que la artista ha estado bajo constante escrutinio público, especialmente por su aspecto físico y su estado de salud.

EFE recordó que, en los últimos meses, Ariana Grande ha estado en el foco mediático y ha recibido numerosos comentarios del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud al considerar que padece un trastorno de la alimentación.

Además, una fuente cercana a la cantante y actriz recalcó a People que el espectáculo que ofrece en sus conciertos “es muy físico y requiere una gran capacidad atlética”, y aseguró que “actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche”.

El 6 de junio del 2026, la cantante de 33 años comenzó su gira Eternal Sunshine Tour en California y continuó sus presentaciones en otras ciudades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

El viernes pasado lanzó su octavo álbum de estudio, Petal, que, según una fuente cercana, “es una lucha, un himno sobre la relación de amor-odio con el público y su toxicidad. Este álbum no trata sobre ninguna pareja sentimental ni sobre una ruptura amorosa”.

Sin embargo, el videoclip del sencillo del mismo nombre ha generado mayor debate en las redes sociales sobre su salud.

La artista ha evitado dar mayor importancia a los comentarios negativos y las especulaciones sobre su aspecto, aunque se ha valido de su música para expresar el malestar que le causan, especialmente en la canción “Yes, And?”, incluida en su álbum Eternal Sunshine, del 2024, en la que pide que no hagan comentarios sobre su cuerpo.

El último concierto de su gira antes de su retiro temporal tendrá lugar el próximo 1 de septiembre del 2026, en Londres.

Con su decisión de alejarse de los escenarios, Grande quedará fuera del musical Sunday in the Park with George, que se presentará el próximo verano en el West End de Londres y en el que iba a compartir escenario con Jonathan Bailey, su compañero de reparto en Wicked.

Sin embargo, la artista estaría apoyando tras bambalinas al equipo encargado del proyecto.