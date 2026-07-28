Ariana Grande demanda a hackers por el robo y filtración de canciones inéditas, material de grabación y fotografías: así operaron durante años

La actriz y cantante Ariana Grande presentó una demanda contra un grupo de hackers que, durante años, obtuvieron acceso no autorizado a dispositivos de otras personas para filtrar canciones inéditas, material de sesiones de grabación y videoclips sin su consentimiento.

La demanda fue interpuesta el lunes 27 de julio del 2026 en un tribunal de Los Ángeles contra hackers no identificadas, a quienes acusa de cometer phishing (ciberataques de suplantación de identidad) y otros métodos de hackeo que dieron lugar al "robo, difusión y explotación ilícitos" de contenido inédito, según reveló la revista Variety.

Los abogados de la cantante y actriz aseguran que los delincuentes atacaron las cuentas digitales personales de fotógrafos y productores que trabajaban estrechamente con ella y, posteriormente, vendieron datos y contenido por "sumas considerables de dinero".

Los hechos habrían comenzado en el 2019, cuando los hackers obtuvieron las credenciales de acceso a una cuenta de Dropbox perteneciente a un fotógrafo que trabajó con ella, según detalla el documento legal.

Luego, en el 2020, habrían hackeado el dispositivo móvil de un productor que había colaborado con Grande y lograron acceder a grabaciones maestras, maquetas inéditas y material de sesiones de grabación.

Los ataques continuaron en el 2023, cuando los delincuentes cibernéticos también lograron acceder a 45 canciones inéditas de la cantante antes de que se publicaran oficialmente, las cuales filtraron en la web.

Un año más tarde, en el 2024, los acusados crearon una cuenta de Gmail y un dominio de internet para hacerse pasar por un fotógrafo de Ariana Grande y engañar a un técnico, quien terminó enviándoles fotografías de la artista.

"Antes de irme a Wicked, hubo algunas sesiones de estudio que hice que ahora están por todo TikTok, muchas gracias, nos veremos en la cárcel. Literalmente", declaró hace dos años la artista durante una entrevista en el programa The Zach Sang Show para promocionar Eternal Sunshine, haciendo referencia a los hackeos.

Con el avance del proceso legal, se podría obtener autorización judicial para emitir citaciones que permitan identificar a los delincuentes, a quienes en la demanda se refiere como "John Does".

Grande busca "descubrir las identidades de estos individuos actualmente desconocidos y sin escrúpulos para exigirles responsabilidades por su conducta invasiva", dijeron los abogados de la artista, según citó Variety.

Otros medios, como BBC, también refieren que las actividades fraudulentas de los hackers le han causado un daño "sustancial e irreparable" a Ariana.

"La demanda pretende servir como elemento disuasorio frente a futuros actos de esta naturaleza, no solo contra Ariana, sino también contra los muchos artistas que han sufrido invasiones similares de su privacidad y el robo de su trabajo creativo", afirmó una fuente cercana a la artista que habló con People.