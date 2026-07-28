MrBeast, Dwayne Johnson, LeBron James y otras celebridades cumplieron los deseos de 100 niños con cáncer: así los sorprendieron

El youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, cumplió los deseos de 100 niños con cáncer y sobrevivientes de la enfermedad, con el apoyo de otros artistas, deportistas y organizaciones que respaldan la campaña benéfica.

El creador de contenido compartió un video en su cuenta oficial de YouTube titulado We Helped 100 Kids Fight Cancer (Hemos ayudado a 100 niños a luchar contra el cáncer), en el que muestra, uno a uno, el cumplimiento de cada sueño.

El actor Dwayne Johnson y el basquetbolista LeBron James fueron algunas de las estrellas que se unieron a la iniciativa y compartieron una serie de sorpresas con los pequeños pacientes y sobrevivientes.

Las imágenes muestran viajes, visitas a los parques temáticos de Disney, conciertos, juegos mecánicos, práctica de deportes, encuentros con famosos, comida, compra de juguetes y aparatos electrónicos, así como diversas experiencias que los niños pudieron disfrutar.

“Fue un honor compartir la cancha con ellos, y aún mejor compartir nuestro espacio y crear recuerdos increíbles junto a sus familias. (...) Queríamos que supieran que son superhéroes de la vida real”, dijo LeBron James tras la experiencia compartida con los niños.

El proyecto forma parte de una alianza entre la organización benéfica del youtuber, Beast Philanthropy, y otras entidades como Stand Up to Cancer (SU2C), la empresa biofarmacéutica Amgen y la St. Baldrick’s Foundation, dedicada a la investigación del cáncer infantil.

En conjunto, las organizaciones donarán más de 6 millones de dólares para financiar un nuevo equipo de científicos de Pediatric Cancer Dream Team (Equipo de Ensueño contra el Cáncer Pediátrico), el cual busca acelerar el desarrollo de tratamientos pediátricos con la participación de investigadores de distintas instituciones.

El video termina con la solicitud de un participante anónimo, quien pidió a Donaldson aprovechar la oportunidad para ayudar a otros pacientes con cáncer. En respuesta, el youtuber realizó una campaña de donación de sangre en Greenville, Carolina del Norte, su ciudad natal.

“Más de 105,000 niños en el mundo pierden la vida cada año por el cáncer, y estamos trabajando para cambiar eso”, afirmó MrBeast.