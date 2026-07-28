Chris Evans revela que quería volver como Capitán América, pero no como Marvel lo proponía

Chris Evans volverá a interpretar al Capitán América en Avengers: Doomsday, película que se estrenará el 18 de diciembre del 2026. Sin embargo, el actor estadounidense reveló que Marvel le había propuesto volver a encarnar al héroe mucho antes de la nueva producción.

En una entrevista con Entertainment Weekly durante la Comic-Con de San Diego, Evans explicó que durante varios años estuvo dispuesto a regresar como su personaje.

Además, mantuvo conversaciones con Marvel Studios después del estreno de Avengers: Endgame, en el 2019, en las que los productores Kevin Feige y Lou D'Esposito exploraron ideas para continuar la historia de Steve Rogers, incluida una trama en la que el personaje tendría una nueva identidad.

“Cuando terminamos Endgame en el 2018, Lou y Kevin me invitaron a cenar y me dijeron: ‘Nos encantaría seguir haciendo películas con Steve Rogers como Nomad’. Y yo les dije: ‘Bueno, ¿qué tienen ustedes?’”, recordó.

Agregó que la propuesta le pareció buena; sin embargo, quería conservar al personaje original. “Por alguna razón, en ese momento no me pareció lo correcto… Era un poco celoso. Quería conservarlo. Pero simplemente les dije: ‘Por favor, sigan proponiéndolo’”.

Al final de Avengers: Endgame, Steve Rogers viaja al pasado para devolver las Gemas del Infinito y quedarse en esa época para vivir con Peggy Carter.

Aunque esas escenas fueron interpretadas como una despedida del personaje, Evans siguió recibiendo propuestas para un posible regreso, sin que alguna llegara a concretarse.

“A lo largo de ocho años, escuché al menos una docena de propuestas. Todas eran maravillosas. Simplemente, nunca me convencieron del todo. Y uno empieza a pensar… tal vez no sea lo correcto, porque simplemente no lo es”, compartió.

Fue hasta que recibió información sobre las conversaciones entre Robert Downey Jr. y el estudio para regresar a la franquicia. “Pensé: ‘Uy, uy. ¿Qué significa esto?’… Y de repente todo cobró sentido”, comentó.

Para Avengers: Doomsday, Downey Jr. ya no interpretará a Tony Stark, conocido como Iron Man, sino a Victor Von Doom, uno de los principales antagonistas de la película. Mientras tanto, Evans regresa al papel que interpretó por primera vez en Captain America: The First Avenger, en el 2011.

Ambos actores participaron en la Comic-Con de San Diego para promocionar sus respectivos regresos al universo de Marvel en la nueva película, que se estrenará el 18 de diciembre del 2026.

Avengers: Doomsday es la quinta película de Los Vengadores, producida por Marvel Studios. En esta ocasión, el equipo de superhéroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo: Doctor Doom.

El tráiler muestra el momento en que los Vengadores se reúnen mientras Doom prepara una guerra capaz de alterar el multiverso. Thor enfrenta directamente al villano y se reencuentra con el Capitán América.

A la producción se incorporan personajes de las películas de X-Men, como el Profesor X, Magneto, Mystique, Cíclope y Gambito, interpretado por Channing Tatum, personaje que apareció en Deadpool & Wolverine.

También se suman los integrantes de los equipos de Fantastic Four y Thunderbolts, que debutaron en la pantalla grande en el 2025 y ahora vuelven para unir fuerzas en la defensa del multiverso.