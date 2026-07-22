Avengers: Doomsday: fecha de estreno y las películas que debe ver antes para entender la cronología

La cuenta regresiva ha comenzado para el estreno de Avengers: Doomsday, película que reunirá a la mayor cantidad de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) para enfrentar a un nuevo villano conocido como Doctor Doom.

La película no solo marca el regreso de Avengers al cine, sino que también busca superar el éxito de su antecesora, Avengers: Endgame, cinta que despidió a parte del equipo más querido de superhéroes.

Aunque esta nueva entrega trae de vuelta a Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Steve Rogers) y Robert Downey Jr., este último regresará como el villano de esta historia, que marca el final de la actual etapa del MCU, conocida como la Saga del Multiverso, destaca The Hollywood Reporter.

Esta producción marca el cierre de la línea cinematográfica creada por Marvel desde Avengers: Endgame, conformada por 15 películas. Además, incorporará nuevos personajes a la historia, entre ellos los X-Men.

La película, que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, también reunirá a personajes como los Cuatro Fantásticos, Thunderbolts, Namor, Ant-Man, Loki y el profesor X, quien regresará al cine interpretado por Patrick Stewart.

El último tráiler inicia en la Escuela Xavier para Jóvenes Superdotados, donde el profesor X advierte: "Algo se aproxima, algo que tal vez no podamos detener", antes de presentar al Doctor Doom.

También se observa a Thor asumir el liderazgo de los Avengers y motivar al equipo que deberá enfrentar esta nueva amenaza. La incorporación de Steve Rogers se muestra al final del tráiler de esta cinta, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo. Medios como Infobae destacan que para Latinoamérica el estreno será anticipado, para el 17 de diciembre.

Cronología recomendada para entender Avengers: Doomsday

Para comprender esta historia, los fanáticos de la franquicia deberán recorrer un largo camino por las producciones cinematográficas de Marvel, que ayudan a entender el rumbo de esta nueva etapa, en la que convergerán numerosos héroes.

Esta lista incluye únicamente las producciones surgidas dentro del MCU después de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Portales como Rotten Tomatoes, JustWatch y Plus Ultra Librería destacan que las películas y series esenciales para esta nueva etapa son:

Loki, temporadas 1 y 2 (ayudan a comprender el multiverso)

Falcon y el Soldado del Invierno

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

WandaVision

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (profundiza en los conceptos del multiverso)

Black Panther: Wakanda Forever

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

The Marvels

Deadpool & Wolverine

Capitán América: Un mundo feliz

Thunderbolts

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos

Esta nueva entrega reúne elementos de más de 30 producciones del MCU que combinan multiversos y líneas temporales. Además, incorpora elementos de la cinematografía de los X-Men.

Comic-Con de San Diego

Se espera que en los próximos días Marvel Studios regrese a la Comic-Con de San Diego para presentar adelantos del Universo Cinematográfico de Marvel relacionados con Avengers: Doomsday. Además, podría revelar nuevos detalles de Spider-Man: Brand New Day y de Avengers: Secret Wars.

En esa misma línea, medios como EFE señalan que el estudio también podría presentar nuevos proyectos relacionados con los X-Men o con la tercera película de Black Panther.