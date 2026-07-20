¿Llegará Deadpool 4? Ryan Reynolds habla sobre el futuro del mercenario bocazas y cómo los cómics serían clave

El mercenario Deadpool se ha convertido en uno de los personajes de los cómics más populares por su humor. Este antihéroe es interpretado en el cine por el actor Ryan Reynolds, quien confesó cuál sería el futuro del personaje y si existiría una cuarta entrega.

Luego del exitoso estreno de Deadpool & Wolverine, surgieron dudas sobre el futuro de este antihéroe. Sin embargo, recientemente Reynolds confirmó que habría una cuarta entrega.

Durante el Fanatics Fest, celebrado en la Ciudad de Nueva York, Reynolds profundizó en el futuro de Wade Wilson. En un panel con seguidores, afirmó de forma concisa: «Habrá otra Deadpool».

El actor destacó que la próxima película estaría en desarrollo, aunque Marvel aún no la ha anunciado como parte de sus próximos proyectos. Además, comentó que podría incorporar elementos inspirados en los cómics.

Lo revelado por Reynolds podría dar lugar a una historia basada en historietas y en detalles específicos que aún no se han incorporado al cine. «Hay algunas joyas muy poco conocidas», recalcó.

Infobae resaltó que, para esta nueva película, Reynolds considera que aún hay elementos importantes por explorar. «Hay algunos detalles importantes que faltan incluso en algunos cómics», destacó el actor.

Aunque no reveló detalles específicos, Ryan Reynolds indicó que seguirá de cerca el trabajo de dos escritores, Fabian Nicieza y Gerry Duggan, quienes han sido claves en el desarrollo de la historia de Deadpool.

Tras las declaraciones de Reynolds, cobraron fuerza las teorías sobre el regreso del personaje, lo que ha aumentado las expectativas sobre su próximo proyecto. Medios como Infobae señalan que, con base en las proyecciones anteriores, Deadpool 4 llegaría al final de esta década.

Deadpool vs Wolverine First Fight...



Deadpool & Wolverine (2024) pic.twitter.com/7CczGXV2gs — King Viktor (@KingViktor001) July 20, 2026

Asimismo, el medio destaca que Wade Wilson podría regresar a la pantalla grande antes de una nueva película en solitario, ya que existe la posibilidad de que aparezca en producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), como Avengers: Doomsday, que reunirá a personajes del universo de X-Men.

También podría participar en Avengers: Secret Wars, cinta que mostrará el cruce de universos de varios héroes, como ocurrió con Deadpool & Wolverine, estrenada en 2024.

Tras el éxito de Deadpool (2016), Deadpool 2 (2018) y Deadpool & Wolverine (2024), se espera que la cuarta entrega sea anunciada después del estreno del próximo proyecto de Avengers.