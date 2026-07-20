“No me ha dado ni un centavo”: la hija de Charlie Sheen rompe el silencio sobre su relación con el actor y desmiente vivir de su dinero

La relación de Sami Sheen con su padre, el actor Charlie Sheen, ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales, luego de que la influencer compartiera imágenes de su lujosa mansión y usuarios cuestionaran si ese estilo de vida es financiado por el actor.

La tiktoker ha mantenido una relación complicada con sus padres, principalmente con el protagonista de Dos hombres y medio, de quien tomó cierta distancia después de una diferencia entre ambos.

La polémica comenzó luego de que publicara en las redes sociales el interior de su nueva vivienda en la playa. Esto llevó a varios usuarios a afirmar que sus lujos eran financiados por su padre, lo que motivó la reacción de la creadora de contenido, quien aseguró que desde los 18 años no recibe dinero de él.

Sami Sheen buscó dejar claro que durante los últimos cuatro años no ha recibido beneficios económicos por parte de su padre y destacó que ella misma financia su estilo de vida.

También señaló que el distanciamiento con su padre surgió después de una diferencia de trato y que, desde entonces, ha mantenido una relación distante con Charlie Sheen. En un video respondió: “Miren, si tuviera el dinero de papá… se los haría saber”.

Además, respondió a quienes señalan que su estilo de vida no proviene de su trabajo, sino del dinero de su padre: “Estos comentarios me frustran muchísimo porque este hombre no me ha dado ni un centavo en más de cuatro años”, agregó, y recalcó que se mantiene por sí misma desde que alcanzó la mayoría de edad.

Medios como Infobae señalan que el rompimiento entre ambos habría tenido origen en un desacuerdo económico. Según contó Sami Sheen, el actor le compró un automóvil a su hermana, Lola Sheen, pero cuando ella le pidió que le comprara un caballo por un monto similar, surgió el conflicto.

Sami Sheen destacó que, desde esa conversación, ambos se distanciaron, por lo que reiteró que financia sus lujos con los ingresos que obtiene como creadora de contenido.

Pese a ello, la hija de la actriz Denise Richards y de Charlie Sheen también se refirió al documental sobre la vida de su padre y aseguró que no sabía que ella había sido la razón por la que el actor dejó de beber.