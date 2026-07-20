“Avengers: Doomsday” lanza su primer tráiler y revela el regreso de personajes de X-Men y otras sagas de Marvel

Avengers: Doomsday, la quinta película de Los Vengadores, producida por Marvel Studios, presentó el primer avance, en el que reveló parte del enfrentamiento que reúne a casi todos los héroes de la saga.

El tráiler ya había sido presentado en exclusiva durante la CinemaCon, en abril del 2026, pero desde este lunes 20 de julio está disponible para el público.

En esta ocasión, el equipo de superhéroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa de forma inesperada al universo Marvel.

"Se necesitará un milagro", advierte el mensaje que acompaña el avance publicado en la cuenta oficial de YouTube de Marvel.

Las imágenes muestran el momento en que los Vengadores se reúnen mientras Doom prepara una guerra capaz de alterar el multiverso. En el avance se observa a Thor enfrentarse directamente al villano y reencontrarse con el Capitán América, interpretado por Chris Evans, quien también regresa a la franquicia tras su despedida en Endgame.

A la producción se incorporan personajes de las películas de X-Men, como el Profesor X, Magneto, Mystique, Cíclope y Gambito, interpretado por Channing Tatum, personaje que apareció en Deadpool & Wolverine.

También se suman los integrantes de los equipos de Fantastic Four y Thunderbolts, que debutaron en la pantalla grande en el 2025 y ahora vuelven para unir fuerzas en la defensa del multiverso.

El tráiler confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, quien ahora aparece como padre, y muestra a Thor junto a su hija adoptiva, Love. Además, presenta las primeras imágenes de Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden como el Profesor X, Magneto y Cíclope, respectivamente.

Otra escena anticipa la interacción entre Black Panther (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta), M'Baku (Winston Duke) y Thing (Ebon Moss-Bachrach), en Wakanda.

Medios internacionales aseguran que esta será la producción con el mayor cruce de personajes en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Desde el estreno de Avengers: Endgame, la saga se ha extendido durante siete años y tres fases, las cuales concluirán con Avengers: Doomsday. La película llegará a los cines el próximo 18 de diciembre del 2026.