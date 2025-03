Doomsday: Ténoch Huerta, Chris Hemsworth y Paul Rudd saldrán en la nueva película de Marvel

Durante la tarde de este miércoles 26 de marzo, el estudio cinematográfico estadounidense Marvel Studios anunció que el actor mexicano Ténoch Huerta, el australiano Chris Hemsworth y el estadounidense Paul Rudd formarán parte del elenco de la nueva película Avengers: Doomsday, que se estrenará el próximo 28 de mayo del 2026.

A través de un evento retransmitido en YouTube, el estudio reveló los nombres de los actores que regresarán a esta franquicia. Hemsworth volverá a interpretar a Thor, el dios del trueno; Rudd dará vida nuevamente a Ant-Man, el hombre hormiga; y Huerta encarnará por segunda vez a Namor, el mutante submarino.

Las tres estrellas acompañarán a Anthony Mackie, quien interpreta a Sam Wilson como el nuevo Capitán América; a Sebastian Stan, quien le da vida a Bucky Barnes como el Soldado de Invierno; y a Robert Downey Jr., quien dejará atrás su gran papel de Iron Man para convertirse en el nuevo villano de la película: el Doctor Victor von Doom.

Asimismo, dos de los nuevos integrantes de los Cuatro Fantásticos también fueron anunciados para este nuevo largometraje de los Vengadores: Vanessa Kirby, como Sue Storm, mejor conocida como la Mujer Invisible; y Ebon Moss-Bachrach, quien interpretará a Benjamin Jacob Grimm, el hombre que se termina transformando en La Mole.

Ténoch Huerta debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en el 2022, cuando participó en la película Pantera Negra: Wakanda Forever, donde interpretó al villano principal, Namor, un poderoso mutante submarino que se terminó convirtiendo en el monarca de Talokan, una antigua civilización maya que habita bajo el agua.

Hace tres años, la actuación del mexicano fue elogiada en la comunidad artística de los Estados Unidos, así como a nivel internacional, tomando en consideración que el nacido en Ecatepec destacó por haber aportado “matices políticos y emocionales” al personaje, lo que lo convirtió en uno de los antagonistas más complejos de la década.

Lea más: ¡Malcolm in the Middle! Erik Per Sullivan no volverá como Dewey para los nuevos episodios

Lamentablemente para Ténoch, en enero del 2023, unos meses después del estreno de Black Panther, la saxofonista mexicana María Elena Ríos lo acusó públicamente de agresión sexual, específicamente por haber cometido “stealthing”, una práctica en la que el hombre se quita el preservativo en secreto durante una relación íntima.

La denuncia de María Elena también señalaba directamente al colectivo “Poder Prieto”, al que pertenecía el actor mexicano, debido a que la saxofonista consideraba que dicho grupo estaba encubriendo a Ténoch Huerta. Ante esta situación, sus declaraciones generaron un amplio revuelo en los medios de comunicación internacionales.

Tras la denuncia pública de María Elena Ríos, en Estados Unidos se puso en duda la continuidad de Ténoch Huerta en “futuros proyectos de alto perfil”; sin embargo, el actor mexicano, de 44 años, negó las acusaciones de la saxofonista y afirmó que la relación sexual había sido consensuada.

En abril del 2024, el nacido en el Estado de México reconoció que la situación había afectado su salud mental, al señalar que “en ningún momento existió ninguna forma de agresión”. Afortunadamente para el artista, podrá volver a interpretar al monarca mutante Namor, aunque aún se desconoce la relevancia del personaje en Doomsday.

Tenoch Huerta Mejia will return as Namor in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/JXyIe7QmCx