Malcolm in the Middle: Erik Per Sullivan no volverá como Dewey para los nuevos episodios

El actor Erik Per Sullivan no volverá a interpretar el papel de Dewey en los nuevos episodios de Malcolm in the Middle.

La revista estadounidense dedicada al cine y a la cultura popular, Variety, informó el 25 de marzo que el actor Erik Per Sullivan, de 33 años, no volverá a interpretar el papel de Dewey en los nuevos episodios de Malcolm in the Middle (Malcolm el de en medio, en español), la serie de televisión cómica estrenada en el 2000.

A inicios de esa década, el programa tuvo siete temporadas y 151 episodios, con los que recibió elogios por parte de la crítica, tanto en los Estados Unidos como a escala internacional. La serie obtuvo siete premios Emmy, un premio Grammy, un premio Peabody y fue nominada siete veces al Globo de Oro, aunque nunca logró ganar.

La publicación de Variety no detalló las razones por las que Erik Per Sullivan ha quedado fuera de la producción de los nuevos capítulos dirigidos por Disney; sin embargo, si confirmó que los actores Christopher Masterson, quien daba vida a Francis, y Justin Berfield, quien interpretaba a Reese, volverán a sus respectivos papeles de la serie.

Hace unas semanas también se había anunciado que el protagonista de la serie cómica, Frankie Muniz, está confirmado en la nueva producción, al igual que el ganador del Globo de Oro, Bryan Cranston, y Jane Kaczmarek, los actores que interpretaban a los padres de Malcolm, Hal y Lois, en la versión original del programa, hace 20 años.

¿Quién reemplazará a Sullivan como Dewey?

De acuerdo con Variety, el actor estadounidense de 32 años, Caleb Ellsworth-Clark, será el encargado de darle vida a Dewey, el menor de los hermanos en la famosa familia disfuncional que se popularizó en esta serie televisiva, tomando en cuenta que Disney anunció que había ordenado la producción de cuatro nuevos episodios de Malcolm.

La producción de los nuevos capítulos inició el 2 de diciembre de 2024 y en enero del 2025, se confirmó que el productor y guionista canadiense, Linwood Boomer, el creador original del programa, volverá a estar a cargo de la serie cómica: "Malcolm in the Middle siempre ha sido un proyecto muy especial para mí", añadió.

Lea más: Arrestan y golpean a turista que escaló sin permiso el Templo de Kukulcán en Chichén Itza

Según la revista norteamericana dedicada al cine y a la cultura popular, la sinopsis de esta nueva entrega se enfocará en Malcolm (Frankie Muniz) y en su hija, quienes se verán envueltos en un caos familiar cuando sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek), le exijan su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de bodas.

El regreso de la serie ha emocionado a miles de fanáticos por todo el mundo, quienes desean saber más sobre esta familia disfuncional de clase media que lidiaba con la cotidianidad y la presencia de un hijo brillante. No obstante, la ausencia de Erik Per Sullivan como Dewey ha dejado un vacío y un sabor agridulce para algunos entusiastas.

"¿Cómo que Erik Per Sullivan no estará en el regreso de Malcolm in the Middle y será reemplazado? ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Los verdaderos fanáticos de la serie saben que solo habrá un Dewey original", indicó uno de los fanáticos del programa a través de sus redes sociales y provocó decenas de interacciones.

A pesar de las quejas y reclamos, muchos han decidido respetar la decisión de Sullivan, debido a que él quiso alejarse de la actuación desde diciembre del 2007 y seguir con su vida "de forma tranquila", de acuerdo con sus declaraciones. En la actualidad, Erik tiene un posgrado en Literatura Victoriana, el cual consiguió en noviembre del 2016.