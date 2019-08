Han pasado 20 años desde que se estrenó la película ‘Sexto sentido’, protagonizada por Haley Joel Osment y Bruce Willis, y recientemente se anunció la producción de una nueva versión de ‘Mi pobre angelito’, protagonizada por Macaulay Culkin, que será un contenido exclusivo en la plataforma de Disney Plus, que será lanzada en Norteamérica a finales de este año.

Actores como Osment y Culkin marcaron, de alguna manera, la infancia de los noventas. Esto nos ha hecho preguntarnos ¿qué fue de estas estrellas infantiles del cine y la televisión? Estas son las historias:

Haley Joel Osment

Este actor, que hoy tiene 31 años, protagonizó la icónica película del thriller psicológico, ‘Sexto sentido’, con el papel de Cole, un niño que le confiesa a su psicólogo, Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis, la famosa línea: “en ocasiones veo muertos”.

‘Sexto sentido’ fue lanzada en 1999 y llegó a tener tal éxito que Osment, a sus 11 años, fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto. Más tarde protagonizaría ‘Inteligencia artificial’, dirigida por Steven Spielberg e interpretaría papeles secundarios como en ‘Forrest Gump’, como hijo de Tom Hanks.

Después de ver a un pequeño niño delgado, actualmente no estaríamos acostumbrados a verlo con su nuevo aspecto. En 2014 participó en ‘Yoga Hosers’ y, en una producción todavía más reciente, podemos verlo en ‘Future Man’, serie transmitida en HBO.

Macaulay Culkin

El protagonista de ‘Mi pobre angelito’ se inició en la fama con esta película infantil, la cual fue muy taquillera desde su lanzamiento en 1990, hasta meses más tarde. Es sobre un niño que vive una aventura en casa tras ser olvidado por sus padres, que se fueron de viaje en Nochebuena.

El niño debió arreglárselas solo para enfrentarse a unos delincuentes que llegan a su casa. Esta semana se dio a conocer la nueva versión de esta película que será transmitida en Disney Plus. Como respuesta, Culkin subió una fotografía en sus redes sociales sobre cómo luciría el protagonista en la actualidad.

Culkin también se dio a conocer por su pasado de adicción al alcohol y a las drogas. En una entrevista con Ellen Degeneres, dijo que, lo que provocó que cayera en la mala vida, fue su traumática infancia y su mala relación con su padre. Actualmente está recuperado y se muestra totalmente transformado.

Mara Wilson

Al leer su nombre, tal vez no sepa de quién estamos hablando. Pero ¿le suena Matilda? Esta actriz fue la protagonista de la película homóloga de su personaje, que trata de una niña que desarrolla una capacidad mental que le permite mover objetos con solo pensarlo.

Además, en esta conmovedora historia, Matilda es maltratada por su familia y por Tronchatoro, la directora de la escuela y tía de la maestra Miel, quien finalmente la adopta.

La carrera de Mara Wilson inició a los 5 años, pero más tarde confesaría que quedó encasillada en ese papel. Además, no se sintió conforme con Hollywood, porque expresó que, para continuar su carrera como actriz, todo lo que realmente valía era la belleza. A raíz de esta experiencia, escribió un libro titulado ‘Where am I now?: True stories of girlhood and accidental fame’, donde toca, entre otros temas, la sexualización de estrellas infantiles, basado en su vida.

Melissa Joan Hart

La protagonista de las series de televisión ‘Clarissa’, que fue transmitida en los noventa por Nickelodeon, y ‘Sabrina, la bruja adolescente’, que nos entretuvo con su sabio gato Salem, hoy tiene 43 años.

Luego de haber interpretado a Sabrina Spellman, en 2003 contrajo matrimonio con Mark Wilkerson, quien fue cantante y guitarrista de la banda de rock ‘Course of nature’, con quien tuvo tres hijos: Tucker, Braydon y Mason.

Entre las participaciones más recientes de Melissa Joan Harte en producciones, está ‘Dios no está muerto 2”, que se lanzó en 2016, y la serie de Netflix ‘Los cuentos de Nick’, en el papel de Liz.

Abigail Breslin

Con el papel de Olive, protagonista de la película ‘Little Miss Sunshine’, lanzada en 2003, Breslin alcanzó la fama rápidamente con una conmovedora historia en la que soñaba con ganar un concurso de belleza.

Luego de este éxito, la pequeña actriz participó en ‘Señales’, una película de ciencia ficción. Breslin continúa con su carrera; la producción más reciente será lanzada en octubre de este año y se trata de ‘Tierra de zombies 2’.

Jonathan Lipnicki

Si usted es de los ochentas y noventas, sabrá que en la niñez hubo distintos ratones que lo marcaron. Así es, ratones. En esta ocasión, hablaremos de ‘Stuart Little’. ¿Recuerda aquel roedor blanco y noble que quería integrarse a una familia de humanos? Stuart se convirtió en un Little con la objeción de su nuevo hermano, George.

‘No es mi hermano, es una rata’, es una de las líneas más famosas de este inocente niño. Pero la relación mejoró entre ambos y George lo aceptó finalmente como parte de su familia. Fue Jonathan Lipnicki quien interpretó a este pequeño niño y sufrió de bullying tras su participación en esta producción.

Los niños de su escuela le decían que nunca más conseguiría trabajo como actor. Sin embargo, superó esta mala experiencia y fue parte de otras películas como ‘Little vampire’, ‘Like Mike’ y ‘Las aventuras de Zachary Beaver’. Hoy tiene 28 años y también es una figura conocida por contribuir a la caridad.

Taylor Momsen

Todos hemos visto alguna vez alguna película clásica de la Navidad. Pero hay historias que se salen totalmente de lo convencional. ‘El Grinch’ es sobre un peculiar personaje verde que odia esta época por los recuerdos que le traen. A pesar del mal carácter del Grinch, esta historia nos muestra el verdadero significado de la Navidad.

Pero el protagonista necesitó de una persona que lo hiciera cambiar de opinión, y hablamos de su pequeña amiga de Villaquien, Cindy Lou Quien, interpretada por Taylor Momsen. Hoy, la pequeña y dulce niña tiene 26 años y ha cambiado mucho desde entonces.

Actualmente, Momsen es cantante, compositora y modelo. Desde 2009, integra la banda de hard rock, ‘The Pretty Reckless’.

