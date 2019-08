El caso de Monica Lewinsky llegará a ‘American crime story’

Foto: Wikipedia

Después de explorar el caso O.J. Simpson y el asesinato de Gianni Versace, la exitosa serie antológica ‘American crime story’ ahora se centrará en uno de los casos mediáticos más llamativos de los últimos tiempos: el caso de Monica Lewinsky.

‘Impeachment’ será el titulo que llevará este caso político en el que se vio inmiscuido el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton. En el año 1998, el mandato de Clinton se vio fracturado después del escándalo surgido por la ex becaria Monica Lewinsky, la cual aseguró haber tenido relaciones sexuales con el ex mandatario, e incluso, tener como pruebas un vestido azul con una mancha del encuentro sexual.

Las dos temporadas anteriores de la antología nos han demostrado la excelente calidad que han puesto los productores en las historias, por lo que se espera que esta no sea la excepción.

Será la misma Monica Lewinsky quien esté involucrada directamente en la nueva temporada al ser productora de la serie. Junto con Ryan Murphy es seguro que cree una dupla como nunca antes para contar la historia desde su versión de los hechos basada en el libro ‘A vas conspira: the real sex escanda that nearly brought a president’.

Impeachment: American Crime Story premieres September 27, 2020 on @FXNetworks. https://t.co/RhmLhSTodG — American Crime Story FX (@ACSFX) August 7, 2019

Los rostros del escándalo

Dentro del anuncio de la nueva temporada también se dio a conocer que Beanie Feldstein será la actriz que personificará a Monica Lewinsky.

La joven actriz de 26 años, reconocida por papeles principalmente cómicos, dará un salto al drama para dar vida a este suceso político de Estados Unidos que marcó toda una administración.

Sarah Paulson, quien participó en la primera temporada de ‘American crime story’, regresará para encarnar a Linda Tripp, una ex funcionaria de la Casa Blanca que grabó las conversaciones donde Monica confiesa haber mantenido relaciones con el ex presidente.

Para otras figuras clave de la historia como Bill Clinton y su esposa Hillary, aún no se conocen quienes serán los responsables para personificarlos, por lo que bastará esperar más detalles de la producción.

El inicio de producción se contempla para febrero del próximo año, esperando tener la serie una semana antes de las elecciones de Estados Unidos, el 27 de septiembre del 2020.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Ángel García.

