Charlie Sheen revive la traición que marcó su vida: el día que su padre lo entregó a la Policía

“La Policía está aquí, Charlie”, fueron las palabras que, según recordó el actor Charlie Sheen y comediante, marcaron un momento decisivo para él: el día en que su padre lo denunció por posesión de drogas, episodio que cambiaría su vida.

En el programa Good Morning America, Sheen relató cómo cambió su relación con su padre, Martin Sheen, luego de lo que calificó como una “traición” durante su juventud, cuando enfrentaba problemas de adicción a los estupefacientes.

Esa relación fue retratada en The Book of Sheen, obra en la que Martin Sheen habla sobre sus luchas contra las drogas, el alcohol, y los desafíos actorales y familiares que vivió.

Durante el programa televisivo, Charlie profundizó en lo que consideró “la mayor traición” de su vida, al provenir de su propio padre.

Según su relato, el hecho ocurrió en 1998, durante una de las etapas más complicadas de su vida, marcada por el abuso de sustancias que lo llevó a sufrir una sobredosis de cocaína y, posteriormente, un derrame cerebral.

Aunque logró recuperarse, continuó consumiendo drogas, razón por la cual su padre decidió denunciarlo. Esta acción derivó en su arresto, ya que Charlie estaba bajo libertad condicional en ese momento.

Sheen interpretó la denuncia como una traición, lo que generó una fuerte tensión entre ambos, al no comprender por qué su padre había tomado esa decisión.

Con el paso del tiempo, el actor reconoció que aquella medida fue una muestra de amor, destinada a salvarle la vida. También valoró el papel fundamental que su padre desempeñó en su proceso de recuperación, que ya suma ocho años sin recaídas.

En el mismo programa, Sheen habló de cómo esta experiencia lo llevó a crear The Book of Sheen, donde aborda su carrera artística, la caída en las adicciones y su compleja relación familiar.

La historia será llevada próximamente a la plataforma Netflix, donde el actor narrará su trayectoria desde el mundo del espectáculo hasta los momentos más difíciles de su vida, como su lucha contra la drogadicción.