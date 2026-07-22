Velada del Año VI: fecha, horario en Guatemala, enfrentamientos y artistas que acompañarán a Ibai Llanos en este evento de boxeo

La cuenta regresiva ha comenzado para la celebración de la VI edición de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, donde nuevas personalidades del mundo de internet se enfrentarán round a round en busca de conquistar uno de los títulos en juego.

Para esta edición de La Velada del Año fueron presentadas 20 personalidades que competirán en el cuadrilátero, para un total de 10 enfrentamientos.

Entre campeones de ediciones anteriores y nuevos participantes, la VI edición reunirá a destacadas personalidades del mundo del streaming de España y Latinoamérica, como Gastón Edul, TheGrefg, Angie Velasco y RoRo.

Estas personalidades de las redes sociales subirán al ring con el objetivo de obtener la victoria. Según lo anunciado, el evento se celebrará el 25 de julio del 2026 en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España. Con esta edición, Ibai Llanos buscará repetir el éxito de los eventos anteriores.

El evento comenzará a las 19 horas, tiempo local (11 horas en Guatemala). Como en las ediciones anteriores, no se ha previsto una hora de finalización, debido a que la duración dependerá del desarrollo de los 10 combates.

Medios como AS señalan que Ibai Llanos sorprende al público en cada edición y que, con base en el evento anterior, esta podría extenderse hasta ocho horas. Entre los enfrentamientos más esperados destacan IlloJuan vs. TheGrefg y RoRo vs. Samy Rivers.

Fue en marzo pasado cuando Llanos presentó a los creadores de contenido que subirán al ring en la VI edición de La Velada del Año:

IlloJuan vs. TheGrefg

Plex vs. Fernanfloo

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

RoRo vs. Samy Rivers

Gero Arias vs. Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Clerss vs. Natalia MX

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

El evento podrá seguirse a través de las cuentas oficiales del creador de contenido y empresario español Ibai Llanos:

Twitch: twitch.tv/ibai

YouTube: youtube.com/live/h-jWhM3ne…

Otra de las principales atracciones de esta edición será la participación de diversos artistas que se sumarán al espectáculo, el cual vuelve a reunir deporte, creadores de contenido y música. Entre los invitados figuran:

Anuel AA

Yandel

Lucho RK & La Pantera

Juanes

Bad Gyal