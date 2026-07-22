Seis síntomas de demencia que pueden aparecer años antes de un diagnóstico

Los problemas de memoria y pensamiento son los síntomas más comunes asociados con un diagnóstico de demencia. Sin embargo, los síntomas no cognitivos pueden aparecer años o incluso décadas antes.

La enfermedad de Alzheimer, que representa entre el 60 y el 80 por ciento de los casos de demencia, puede progresar a través de tres etapas principales. La primera etapa puede comenzar entre 15 y 20 años antes de que se manifiesten cambios cognitivos evidentes. Durante este tiempo, el cerebro comienza a encogerse y las proteínas mal plegadas, características del Alzheimer, empiezan a acumularse: placas de beta-amiloide pegajosas en el cerebro y ovillos de tau en las neuronas.

A esto le sigue un deterioro cognitivo leve, en el que las personas comienzan a tener problemas notables de memoria y cognición, pero por lo demás mantienen un buen funcionamiento general. Luego viene la etapa de "demencia", cuando se ven afectados múltiples dominios cognitivos, lo que conlleva la incapacidad de desenvolverse de forma independiente en la vida diaria.

Los científicos creen que los cambios biológicos que se producen en el cerebro durante la primera y la segunda etapa pueden causar síntomas emocionales, sensoriales y físicos incluso años antes de un posible diagnóstico.

“Se pueden tener muchos de estos otros precursores, pero no presentar ningún síntoma cognitivo”, afirmó Timothy Chang, profesor asociado de neurología en la UCLA.

Por supuesto, los expertos advierten que tener síntomas tempranos relacionados con un mayor riesgo de Alzheimer no significa que necesariamente se vaya a desarrollar demencia, y que alrededor del 45 por ciento de los casos de demencia se pueden prevenir con cambios en el estilo de vida.

Aquí hay seis síntomas tempranos que suelen aparecer en personas a las que posteriormente se les diagnostica la enfermedad de Alzheimer.

Depresión y ansiedad que comienzan más tarde en la vida

La depresión es un factor de riesgo conocido para la demencia. Un estudio de 2023 realizado con más de 1.4 millones de adultos daneses reveló que el riesgo de demencia era 2.4 veces mayor en aquellos diagnosticados con depresión.

Pero la depresión y la ansiedad que se desarrollan más adelante en la vida, alrededor de los 55 o 60 años, también pueden ser señales de advertencia de que algo no anda bien.

“La idea es que algunos de los cambios en la red neuronal que ocurren en las primeras etapas de la demencia también afectan la salud mental”, por lo que los cambios en la salud mental son “una señal de posibles cambios tempranos en la función cerebral”, dijo Chang.

Los investigadores han descubierto que tener estos síntomas anímicos también puede acelerar la progresión de la demencia.

Aumento de la apatía, la irritabilidad o la agitación.

Los síntomas neuropsiquiátricos, como la irritabilidad y la agitación, son comunes en la enfermedad de Alzheimer y pueden detectarse antes de que se produzca el deterioro cognitivo.

Un estudio realizado en 2017 con aproximadamente mil 400 personas reveló que alrededor del 31 por ciento de los adultos mayores cognitivamente sanos presentaban síntomas relacionados con el estado de ánimo, en comparación con aproximadamente el 47 por ciento entre aquellos con mayor riesgo de demencia y alrededor del 54 por ciento en personas que presentaban deterioro cognitivo leve.

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Según Adam Turnbull, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford, quien escribió un artículo reciente sobre las alteraciones en la regulación de las emociones en la enfermedad de Alzheimer preclínica, entre el 50 y el 60 por ciento de las personas con biomarcadores de la patología de Alzheimer presentan al menos un síntoma neuropsiquiátrico.

“Si sientes que estás enojado y de mal humor todo el tiempo, que le gritas a la gente y que tus relaciones con los demás parecen estar marcadas por peleas constantes y vibraciones negativas, entonces busca apoyo de salud mental” de un psiquiatra geriátrico, dijo Turnbull.

Problemas para dormir

Según Turnbull, dado que dormir bien puede ser un factor protector, la falta de sueño puede servir como "un indicador de que algo no va bien".

Según un metaanálisis de 39 estudios realizado en el 2025, la apnea del sueño y otros trastornos del sueño, como la somnolencia diurna excesiva, el síndrome de piernas inquietas y los trastornos del ritmo circadiano, están asociados a un mayor riesgo de demencia.

El insomnio o la falta de descanso nocturno también pueden preceder a la demencia. Un estudio realizado con más de 4400 adultos mayores cognitivamente sanos reveló que dormir menos por la noche o dormir más durante el día estaba relacionado con una mayor acumulación de beta-amiloide —un rasgo biológico característico de la enfermedad de Alzheimer— en el cerebro.

Por otro lado, cada hora adicional de sueño nocturno se asoció con una disminución de los niveles de beta-amiloide. Las investigaciones sugieren que dormir bien puede ayudar a eliminar los desechos del cerebro, incluido el beta-amiloide.

Por supuesto, no hay que preocuparse por una siesta por la tarde. Pero dormir mucho durante el día y luego no dormir bien por la noche sí puede ser motivo de preocupación, dijo Turnbull.

Pérdida del sentido del olfato

Nuestro sentido del olfato está ligado a la salud cerebral, y la pérdida de este sentido suele ser uno de los primeros signos de trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Aproximadamente el 85% de las personas con Alzheimer en etapa temprana tienen problemas para oler.

La nariz tiene una conexión única con el cerebro. En comparación con otros sentidos, como el oído y la vista, la información olfativa se envía de forma más directa a la corteza cerebral, donde se conecta con áreas importantes para la cognición, la memoria y el estado de ánimo, como el hipocampo y la amígdala.

Curiosamente, el nervio olfativo tiene capacidad de regeneración, y las personas pueden mejorar su olfato mediante entrenamiento. Incluso existen indicios preliminares de que el entrenamiento olfativo puede mejorar la cognición, incluso en personas con un sentido del olfato normal.

Caminar más despacio

Durante años, cambios como caminar más despacio, dar pasos más cortos o tener una zancada más amplia se consideraron parte normal del envejecimiento. Pero las investigaciones actuales sugieren que estos cambios pueden preceder y predecir el deterioro cognitivo y otros problemas neurológicos.

Un estudio realizado en el 2024 con más de mil 300 adultos sanos mayores de 65 años reveló que la capacidad para caminar, incluyendo la velocidad al caminar y la capacidad de girar 360 grados, disminuía hasta una década antes del deterioro cognitivo.

Menor fuerza de agarre

La fuerza de agarre está estrechamente relacionada con un envejecimiento saludable y puede ser un mejor indicador de la esperanza de vida que la presión arterial.

Una menor fuerza de agarre también se asocia con una peor salud cognitiva. Un estudio reciente que analizó a más de 190 mil adultos halló que cada disminución de 5 kg en la fuerza de agarre se asociaba con un aumento del 20% en la demencia en hombres y del 12% en mujeres. Asimismo, una menor fuerza de agarre se relacionó con puntuaciones más bajas en la resolución de problemas y un peor desempeño en una tarea de memoria.

La fuerza de agarre es una de las formas en que los médicos evalúan la fragilidad física, junto con la forma de caminar. En términos médicos, la fragilidad física significa que el cuerpo es más vulnerable a enfermedades y lesiones. Es tanto un factor de riesgo para la demencia como una posible señal de alerta temprana que puede aparecer aproximadamente una década antes de que comiencen los síntomas cognitivos.

Cuándo hablar con su médico

“Si eres un adulto mayor y notas estos síntomas, no te alarmes ni pienses que se trata de demencia”, dijo Turnbull. “Hay muchas probabilidades de que no tenga nada que ver con un problema neurológico”.

Pero si le preocupa su memoria o su capacidad de razonamiento, especialmente si presenta alguno de estos síntomas, es importante que consulte con su médico. Los recientes avances en diagnóstico, como las tomografías por emisión de positrones (PET), la punción lumbar y un nuevo análisis de sangre, permiten detectar los biomarcadores del Alzheimer de forma más temprana, lo que podría acelerar los tratamientos.

“Creo que es bueno realizar una evaluación y que un médico dé su opinión sobre si algo es preocupante o no”, dijo Chang.

Cómo reducir el riesgo de demencia

Existe un componente genético en el riesgo de padecer demencia, pero también hay muchas maneras en que podemos reducir dicho riesgo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El año pasado, el ensayo clínico estadounidense POINTER descubrió que una combinación de ejercicio, una dieta saludable, interacción social y juegos mentales podría mejorar las capacidades cognitivas en adultos mayores con riesgo de deterioro cognitivo o demencia.

Otros estudios han descubierto que eliminar el alcohol, vacunarse periódicamente y proteger nuestra audición podrían ayudar a preservar la función cognitiva.