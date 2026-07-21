“Quiero una vida libre de drogas”: la lucha que enfrentó Sharon Stone para dejar los fármacos para el ictus y la marihuana

La famosa actriz y modelo estadounidense Sharon Stone compartió cómo vivió el proceso de dejar la marihuana y la medicación que le habían recetado tras el derrame cerebral que sufrió, lo que, según reconoció, le provocó un desgaste físico devastador.

Su logro fue dejar la marihuana y los medicamentos para el ictus, destacó Variety. Su acercamiento a esos fármacos se produjo luego de que le recetaran varios medicamentos tras sufrir un derrame cerebral casi mortal.

Fue en el 2001 cuando la nominada al Óscar sufrió un derrame cerebral que complicó su salud. Esto la llevó a recibir medicación para el ictus durante varios años, con el fin de prevenir nuevas complicaciones. Sin embargo, fue en septiembre pasado cuando las cosas cambiaron.

Stone destacó que decidió dejar de tomar esos medicamentos, pese a que, según contó, le decían que no podría hacerlo. “Me dijeron: ‘No puedes dejarlo. Nunca podrás dejarlo’. Y yo les dije: ‘Voy a dejarlo’”, compartió a Variety.

Ante esa decisión, la actriz, de 67 años, contó que enfrentó uno de los procesos físicamente más devastadores de su vida y aseguró que fue como dejar la heroína.

El proceso para dejar la medicación para el ictus fue complejo, pues estuvo “fatal” durante cuatro meses y medio. Explicó que su motivación era recuperar su vida y dejar de depender de los medicamentos.

“Había dejado la mayoría de los medicamentos que me habían recetado a lo largo de los años”, dijo. Sin embargo, fue en los últimos meses cuando decidió abandonar por completo el tratamiento para cumplir su objetivo de vivir “una vida libre de drogas”.

Durante ese proceso compartió: “Una vez que dejé eso, decidí que iba a dejar de fumar marihuana”, lo que, según explicó, la hizo sentir enferma durante un mes mientras buscaba mantenerse libre de drogas.

La pintura es una de las actividades que la ha ayudado en los últimos años, pues la retomó durante el confinamiento por la pandemia de covid-19. Stone, quien estudió Bellas Artes en la universidad antes de abandonarla para dedicarse al modelaje, mantiene esa pasión, la cual la ha llevado a exponer en galerías de todo el mundo.