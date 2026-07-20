“Trazos de una ciudad”: un recorrido por los 250 años de transformación de la Ciudad de Guatemala

Con una línea de tiempo que relata los 250 años del traslado de la capital al Valle de la Ermita a través del arte, llega la exposición "Trazos de una ciudad, 250 años habitando el valle", que llevará a sus visitantes por un recorrido sobre la formación y el desarrollo de la metrópoli.

Este espacio recorrerá la historia desde el traslado de la capital hasta la actualidad y mostrará los acontecimientos que marcaron su desarrollo, destaca la Municipalidad de Guatemala. La exposición ofrecerá fotografías, obras e incluso relatos históricos que ayudarán al visitante a viajar en el tiempo.

Como parte de la recopilación artística que narra esta historia, el público podrá apreciar pinturas, ilustraciones y otras expresiones artísticas que muestran la transformación de lugares emblemáticos de la Ciudad de Guatemala.

El cambio de los edificios, la transformación de sus calles más emblemáticas, como el Paseo de la Sexta, y los acontecimientos que marcaron a la ciudad, como los terremotos, formarán parte de esta experiencia.

Diversos artistas guatemaltecos expondrán retratos y otras obras. Una de las curiosidades destacadas por la Municipalidad de Guatemala es que los asistentes podrán disfrutar de las emblemáticas vistas panorámicas captadas por Augusto de Succa, las cuales muestran los primeros años de la Ciudad de Guatemala.

Fecha:

Hasta el 14 de agosto del 2026.

Horario:

Lunes: de 9 a 17 horas

Martes a viernes: de 9 a 18 horas

Sábados: de 9 a 16 horas

Lugar:

Interior del Arco de Correos, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Precio:

Ingreso gratuito.

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