“Doscientos Cincuenta”: el libro con imágenes inéditas sobre la historia de la ciudad

Recientemente se publicó el libro Doscientos Cincuenta, el cual celebra los 250 años del traslado de la capital al Valle de la Ermita, editado por la Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección del Centro Histórico.

Esta propuesta está integrada por investigación y una selección de imágenes históricas del Archivo Fotográfico de la Dirección de Asuntos Públicos y editadas por la Dirección del Centro Histórico, muchas de ellas son inéditas, las cuales invitan a recorrer distintos momentos del desarrollo urbano y social de la Ciudad de Guatemala.

Esta edición cuenta con una pasta dura de gran calidad, 200 páginas y 12 capítulos. El libro permite redescubrir espacios emblemáticos que han sido escenario de la vida colectiva, como el Cerro del Carmen, el Hipódromo del Norte y la Finca Nacional La Aurora, donde las celebraciones cívicas y populares reunían a multitudes. Asimismo, se evocan lugares clave como la Plaza Mayor, la Calle de los Mercaderes y la antigua Calle Real —hoy Paseo de la Sexta—, reflejo de una ciudad en constante cambio.

Cada fotografía constituye un fragmento de historia: edificios que ya no existen, fachadas que han evolucionado, modas que marcaron época y costumbres que se transformaron con el tiempo, dice Arturo Portillo, de la Dirección del Centro Histórico.

Portillo comenta que este esfuerzo llevó más de un año, "esto es parte de la difusión del patrimonio para aprovechar las fotografías que pertenecen a un legado de la Municipalidad, que originalmente son cerca de 1,500 fotografías que se escanearon de negativos y se dio el rescate de otras imágenes". Las casi 200 imágenes que se utilizaron al final pertenecen a 1910 a 1938, en su mayoría.

Algunos detalles históricos

En el libro se encuentra un acercamiento a la historia de la Ciudad Capital. Por ejemplo, Miguel Álvarez, cronista de la ciudad, comenta que el 29 de julio de 1773, la tierra tembló y fue parte de aquello que derribó los cimientos de la actual Antigua Guatemala, "pero, más allá de la tragedia sísmica, la coyuntura política impulsó el traslado. Ya no se trataba solo de reconstruir; se trataba de empezar una vez más", explica.

El 2 de enero de 1776, por órdenes del capitán general Martín de Mayorga, el Ayuntamiento se trasladó al Establecimiento Provisional de la Ermita, como inicialmente se llamó a la ciudad. Luego, por orden real del 23 de mayo de ese año, recibió el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción. Al mismo tiempo se confirmó el traslado de edificios, símbolos y títulos.

Una vista del Instituto Adolfo V. Hall central. Construida a finales de 1930. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

El historiador Mauricio Chaulón describe que los primeros años fueron especialmente difíciles, pero, a pesar de todas las tensiones, para 1821, apenas 45 años después del traslado, la ciudad ya había alcanzado un desarrollo notable. "Muchos de sus edificios estaban concluidos y una nueva identidad comenzaba a consolidarse", dice.

También se explica la importancia de la Sexta Avenida. "Si hay una calle que resuma la vida y memoria del Centro Histórico, es la Sexta Avenida. Desde el trazado original de la Nueva Guatemala de la Asunción hasta el cambio de nomenclatura de 1877 fue denominada Calle Real, pues en ella estaba el Real Palacio, sede del capitán general y del poder colonial. Su recorrido de norte a sur concluía en El Calvario", describe la investigación de Chaulón.

La Calle Real, ahora Paseo la Sexta en una imagen de antaño. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

En el libro se encuentra la creación del Centro Cívico. En la década de 1950, un grupo de arquitectos guatemaltecos, inspirados en referentes de Argentina y Brasil, soñó crear un espacio moderno que reuniera las principales instituciones estatales y que, al mismo tiempo, integrara pintura y escultura en su diseño. Así nació el Centro Cívico, ubicado al sur de la 18 calle, en lo que entonces era el cantón La Libertad. En esa área estaban la Penitenciaría Central y el Parque Navidad, así como un puente ferroviario, aún en pie, que hoy se conoce como Puente de la Penitenciaría.

¿Dónde encontrarlo?

El libro integra a la Colección Guatemala y es resultado de un esfuerzo conjunto que reúne la investigación del historiador Mauricio Chaulón, la redacción del periodista Roberto Villalobos Viato, el diseño gráfico de Mónica Ortiz y la dirección del arquitecto Arturo Portillo.

Está disponible para su consulta en la Dirección del Centro Histórico (7a. avenida 11-66, zona 1). También puede adquirirse mediante una tasa municipal de Q500. Para más información, comunicarse por los teléfonos 2285-8950 al 52.