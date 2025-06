El Art déco cumple 100 años en Guatemala: descubra las joyas arquitectónicas del Centro Histórico

La historia del art déco tiene una fecha oficial de inicio . El 28 de abril de 1925 se inauguró en París la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. La muestra representó uno de los eventos más importantes en la evolución del arte, la arquitectura y el diseño de la época. Una investigación publicada en The Conversation de María Villanueva Fernández y Héctor García-Diego Villarías para el proyecto Aportaciones desde la arquitectura a la teoría, la pedagogía y la divulgación del diseño español detalla que la exposición generó expectación, debido a su prolongado proceso de gestación. En 1911, René Guilleré, presidente de la Société des Artistes Décorateurs, propuso organizar un evento internacional que reafirmara la supremacía francesa en el diseño, especialmente ante la competencia alemana. Aprobada en 1912, su celebración prevista para 1915 se retrasó por la Primera Guerra Mundial y no se concretó hasta 1925. Durante este tiempo, la exposición fue ampliamente anunciada en prensa y revistas especializadas, creando la oportunidad de producir un estilo nuevo. La idea de innovación se reflejaba en las bases de la convocatoria, que exigían obras inéditas y excluían expresamente cualquier reproducción de estilos históricos. El artículo cuarto establecía que solo se admitirían obras de “inspiración nueva y de una originalidad real”.

¿Cómo identificamos el art déco?

Un recorrido por la ciudad llena de art déco

Estos diseños muestran parte de los estilos de ventanas y pisos que se utilizan en el art déco. El mar y el mundo naval fueron de gran inspiración para este movimiento arquitectónico. Este es el origen de la preferencia de las ventanas redondas que destacan en diferentes edificaciones. En cuanto a herrería, también destacaron las formas geométricas. Es uno de los grandes atractivos de esta propuesta. En el caso de lo pisos, no pasan inadvertidos en las edificaciones de este estilo. Se tienen múltiples formas geométricas, flores, contraste de colores y superficies brillantes y pulidas. Los azulejos y baldosas que distinguen este estilo tienen múltiples detalles, en el que se respeta la modernidad. (Ilustraciones: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Entrevista con un apasionado por el art déco: Arturo Portillo





El art déco es una de las pasiones de Arturo Portillo, quien ha sido parte de la creación de tres libros para conocer más de ese estilo.



De profesión arquitecto y con maestría en restauración por la Universidad del País Vasco, Arturo Portillo se ha especializado en el art déco. Ha sido el promotor de investigaciones y dos libros: Art déco – residencial (2020 y Art déco – edificios (2023). Se planifican dos libros más, uno de ellos dedicado al Art déco - estilo. En esta entrevista comparte más de lo que ha descubierto de ese estilo.



¿Cuándo empieza a descubrir el valor del art déco?



Una de mis intenciones fue hacer una investigación porque, después de más de 10 años de trabajar en el Centro Histórico, me gustaba la arquitectura sencilla pero moderna del barrio de La Recolección, que en su mayoría fue construido después de 1930. Esto se alejaba de los edificios antiguos. Desde la fundación de la ciudad, en 1776, hasta la Independencia, las construcciones eran similares a la Antigua Guatemala.



Sin embargo, después de los terremotos de 1917 y 1918, el centro de la capital sufre un cambio. Mucha población necesitó viviendas nuevas, hubo crecimiento poblacional, también empezó a venir población de los departamentos y las viviendas se volvieron más eficientes y más pequeñas o con dos niveles. Todas las innovaciones se empezaron a dar en la época de art déco.



¿Quiénes empezaron a buscar este estilo?



El modernismo fue un estilo con mucho detalle y que era muy caro. El arte déco, en principio, era solo para familias de mucho dinero, porque era un trabajo artesanal. Sin embargo, fue naciendo poco a poco en la decoración de textiles, en la decoración de papel tapiz, en juegos de geometría, de fotografía, de revistas de moda, de tipografía y de diseño gráfico, y de ahí fue saltando al mobiliario y llegó a la arquitectura. En el Centro Histórico hice un estudio manzana por manzana, y al menos uno de cada seis inmuebles es art déco o tiene influencias. Es decir, el 16% del centro. No es el 50%, pero es el que predomina.



¿También hay art déco en la provincia?



Una comunidad que impactó mucho en la renovación de la ciudad guatemalteca fue la alemana, afectada por la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el Gobierno, durante la década de los treinta, es decir, parte del gobierno de Ubico, invirtió en la reconstrucción de la ciudad.



En Alta Verapaz, el estadio es estilo art déco; también la Municipalidad de Cobán. Si viajamos a Quetzaltenango, en el parque central está el monumento a Justo Rufino Barrios, que es art déco. En Retalhuleu está una oficina antigua del ferrocarril.



En sus conferencias destaca el trabajo de Rafael Pérez de León. ¿Podría hablarnos de él?



Fue a estudiar al extranjero, y obtuvo título de ingeniero y arquitecto en la Escuela de Artes Decorativas de París. Participó en proyectos importantes, como la Aduana Central, la Casa Presidencial y una primera propuesta del Palacio Nacional, que no fue aceptada por Jorge Ubico, pero que estaba inspirada en el art déco.



En paralelo estaban en construcción otros proyectos, en la Sexta Avenida. Nacen los cines Lux, el Palace y el Capitol, y esos tres cines eran parte del lujo moderno de la época. Ver el Lux con un vestíbulo de dos o tres niveles de alto era impresionante. Era algo completamente traído del futuro.



Algunos consideran que el art déco llegó a ser muy popular y los estudiosos del arte dieron más importancia a otros estilos, sin embargo llegó a ser un estilo aceptado en Guatemala y alcanzó todas las clases sociales y es un patrimonio importante.