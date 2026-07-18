Siete cosas que un dolor de cabeza matutino puede revelar sobre su salud

Despertarse con un fuerte dolor de cabeza nunca es una forma agradable de empezar el día, y es frecuente que aparezca a esta hora.

Según las investigaciones, alrededor de una de cada 13 personas sufre dolores de cabeza matutinos recurrentes, siendo las mujeres y las personas de entre 45 y 64 años más propensas a padecerlos.

Los dolores de cabeza matutinos crónicos pueden ser un síntoma de una afección subyacente, por lo que es útil determinar qué los causa exactamente.

Sin embargo, dado que el dolor de cabeza matutino puede agravarse por una larga lista de posibles causas —desde las más obvias, como haber bebido demasiado alcohol la noche anterior, hasta afecciones como la apnea del sueño, el bruxismo o la migraña—, identificar la causa puede requerir un poco de investigación.

Estas son algunas de las causas más frecuentes de los dolores de cabeza matutinos, así como los síntomas graves a los que hay que prestar atención.

Padece apnea del sueño

La apnea del sueño, un trastorno que provoca obstrucciones frecuentes en las vías respiratorias superiores durante el sueño, es una de las causas más comunes de dolores de cabeza matutinos, según Sait Ashina, profesor adjunto de neurología y anestesia en la Facultad de Medicina de Harvard y director del Centro Integral para el Dolor de Cabeza del Centro Médico Beth Israel Deaconess.

“Como especialistas en sueño, siempre preguntamos: ‘¿Se despierta por la mañana con dolor de cabeza?’”, dijo Phyllis Zee, jefa de medicina del sueño en el departamento de neurología de Northwestern Medicine. Si la respuesta es afirmativa, “indagamos un poco más” sobre los síntomas relacionados, agregó, ya que los ronquidos, la dificultad para respirar o la somnolencia diurna excesiva pueden ser señales adicionales de esta afección.

No está claro por qué las personas con apnea del sueño podrían despertarse con dolor de cabeza, pero la reducción de la ingesta de oxígeno durante la noche podría influir, dijo Zee.

En un estudio de 2023, los participantes que recibieron tratamiento para la apnea obstructiva del sueño experimentaron una mejora del 72 por ciento en la gravedad de sus dolores de cabeza matutinos.

Tiene migraña

La migraña, una enfermedad neurológica caracterizada por dolores de cabeza recurrentes, afecta a una de cada siete personas en todo el mundo. También es una de las causas más comunes de dolores de cabeza matutinos, ya que los ataques suelen comenzar a altas horas de la noche o justo cuando la persona se está despertando, explicó Niushen Zhang, profesora clínica asociada y jefa de la división de cefaleas y dolor facial en Stanford Medicine.

Las migrañas pueden sentirse como un dolor pulsátil y punzante, y pueden ir acompañadas de otros síntomas, como sensibilidad a la luz y al sonido, náuseas y vómitos, dolor de cuello y confusión mental. Aproximadamente el 30% de las personas con migraña desarrollan aura, donde se observan patrones brillantes, como zigzags, que afectan la visión.

Aunque la migraña suele comenzar en la adolescencia o al principio de la edad adulta, es posible que las personas desarrollen síntomas por primera vez entre los 30 y los 40 años, dijo Zhang.

Además, depender demasiado de los medicamentos para tratar la migraña u otros dolores de cabeza puede provocar cefaleas por abuso de medicación, también conocidas como cefaleas de rebote, por la mañana.

"Lo que sucede es que, durante la noche, el efecto del medicamento desaparece y, por la mañana, uno se despierta con dolor de cabeza", explicó Ashina.

Padece de insomnio

No dormir lo suficiente y con calidad (sea cual sea la causa) puede provocar dolores de cabeza por la mañana.

"Las personas que padecen insomnio también tienen una prevalencia muy alta de dolores de cabeza matutinos", dijo Ashina.

Un estudio reveló que alrededor del 14.4 por ciento de las personas con trastorno de insomnio experimentan dolores de cabeza crónicos por la mañana, en comparación con el 6.9 por ciento de quienes no tienen problemas para dormir.

El insomnio también es un factor de riesgo conocido para la migraña, añadió.

Necesita una almohada nueva

Dormir en una posición incómoda o sobre una almohada que no proporciona buen soporte puede provocar dolor de cuello o de cabeza a primera hora de la mañana, explicó Ashina. En estos casos, el dolor de cabeza puede sentirse como si se originara en el cuello y se irradiara hacia la parte frontal de la cabeza.

Bruxismo o algún problema en la mandíbula

Algunas personas pueden despertarse con dolor de cabeza por la mañana debido a que han estado rechinando o apretando los dientes durante la noche, una afección llamada bruxismo, o porque padecen trastornos temporomandibulares (TTM), un grupo de afecciones que pueden causar dolor, rigidez y limitación del movimiento de la mandíbula.

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Ya sea por un trastorno temporomandibular o por bruxismo, la tensión en la articulación de la mandíbula puede generar dolor muscular, explicó Zee, y esto "puede transmitirse a la zona frontal porque todos esos músculos se tensan al flexionar la mandíbula".

Sufre depresión o ansiedad

Las investigaciones sugieren que las personas con trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, tienen mayores índices de dolores de cabeza matutinos, así como diferentes tipos de dolores de cabeza en general, incluyendo la migraña.

Los expertos no están del todo seguros de si los trastornos del estado de ánimo en sí mismos causan dolores de cabeza matutinos o si provocan un empeoramiento del sueño, lo que a su vez contribuye a los dolores de cabeza, "pero sí observamos esas asociaciones", dijo Ashina.

Un estudio realizado con más de 18 mil personas que respondieron a cuestionarios telefónicos reveló que la ansiedad y los trastornos depresivos se encontraban entre los factores más importantes asociados a los dolores de cabeza matutinos crónicos.

Consume demasiado alcohol y/o cafeína

Probablemente no le sorprenda a nadie que el consumo excesivo de alcohol esté significativamente relacionado con los dolores de cabeza matutinos, pero beber demasiada cafeína también puede provocar dolor de cabeza a primera hora de la mañana.

“Si bebes mucho café, por ejemplo, puedes sufrir dolores de cabeza por abstinencia [al despertar] debido a los bajos niveles de cafeína en tu organismo”, explicó Ashina.

Cuándo consultar al médico

Los expertos recalcaron que los dolores de cabeza matutinos recurrentes siempre justifican una revisión médica. Si bien son menos frecuentes, pueden ser síntoma de afecciones neurológicas más graves, tumores cerebrales o hemorragias cerebrales. La hipertensión también se ha asociado con dolores de cabeza en casos de aumentos bruscos de la presión arterial, lo cual se consideraría una emergencia médica.

Según Ashina, entre las señales de alerta que pueden indicar afecciones más graves se incluyen dolores de cabeza matutinos con síntomas neurológicos como debilidad, entumecimiento o trastornos del habla, así como dolor extremo.

Si sus síntomas no son urgentes, “los médicos de atención primaria son un recurso excelente”, afirmó Zhang, y pueden ser un buen punto de partida para tratar afecciones como la migraña. Según la consulta, su médico podría derivarlo a un especialista, como un médico especialista en medicina del sueño, un neurólogo o un especialista en cefaleas, añadió.

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Al prepararse para su cita, Zee recomendó llevar un registro de cualquier síntoma relacionado (como si ha estado roncando, no duerme lo suficiente, experimenta dolor de mandíbula u otros síntomas de migraña), así como de posibles desencadenantes, como el alcohol, la cafeína o cualquier alimento específico que parezca estar asociado con su dolor de cabeza.

Preste atención también a cualquier patrón: por ejemplo, Zhang comentó: "¿Son tus dolores de cabeza matutinos un fenómeno nuevo o se han vuelto más frecuentes de repente? Si has tenido dolores de cabeza a lo largo de tu vida, pero ahora empiezan a ser diferentes, también deberías comentárselo a tu médico", añadió.