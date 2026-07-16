La causa más común de la micción nocturna y cómo tratarla

Seguramente, en algún momento, se ha despertado por la noche para ir al baño. El embarazo, beber demasiada agua antes de acostarse o ciertas afecciones que tienden a ser más comunes con la edad pueden hacer que las visitas nocturnas al baño sean más frecuentes.

En general, despertarse ocasionalmente por la noche con ganas de orinar, lo que se conoce como nicturia, no suele ser un problema. Sin embargo, si ocurre con frecuencia más de dos veces por noche o interfiere con el sueño, los médicos podrían recomendar cambios sencillos en el estilo de vida o, si fuera necesario, medicamentos.

“La necesidad de consultar a un médico depende en gran medida de la gravedad de la molestia”, afirmó Jeffrey P. Weiss, profesor y jefe del departamento de urología de la Universidad de Ciencias de la Salud SUNY Downstate, quien lleva 30 años estudiando la nicturia. En otras palabras, si ocurre con la suficiente frecuencia como para resultar molesto, quizás sea hora de hacerse una revisión médica.

¿Quiénes padecen nicturia y por qué?

La nicturia es común y afecta a aproximadamente a uno de cada tres adultos mayores de 30 años. Su prevalencia aumenta con la edad, llegando hasta el 60 por ciento de las personas mayores a padecerla, según un estudio ampliamente citado.

En términos generales, existen tres causas principales. Puede ocurrir cuando hay una producción excesiva de orina, cuando la vejiga no puede retener tanta orina como antes o cuando existen afecciones subyacentes que afectan el sueño, según los expertos.

A continuación, analizamos con más detalle algunos de los factores determinantes:

Producción excesiva de orina: En algunos casos, el cuerpo puede producir cantidades excesivas de orina, un síntoma conocido como poliuria. Esto puede deberse a afecciones médicas como la enfermedad renal y la diabetes, o a medicamentos como los diuréticos, que eliminan el exceso de agua del cuerpo.

La poliuria nocturna, que se caracteriza por una cantidad inusualmente grande de orina producida durante la noche, suele ocurrir cuando se ingieren demasiados líquidos antes de acostarse, especialmente alcohol o bebidas con cafeína. También puede deberse a afecciones subyacentes, como enfermedades cardíacas y apnea del sueño, entre otras, según Camille Vaughan, profesora y directora de geriatría y gerontología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

Las enfermedades cardiovasculares pueden provocar la acumulación de líquido en las extremidades inferiores a lo largo del día, y cuando este líquido regresa al torrente sanguíneo al acostarse por la noche, puede aumentar la producción de orina durante el sueño.

De manera similar, la apnea obstructiva del sueño no tratada, una afección en la que las vías respiratorias se colapsan durante el sueño, reduciendo o interrumpiendo temporalmente el flujo de aire, puede sobrecargar el corazón. Esto provoca que el corazón libere una hormona que le indica a los riñones que eliminen más sodio y agua, lo que resulta en una mayor producción de orina, explicó Vaughan. (El uso de una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP, que insufla aire en las vías respiratorias para mantenerlas abiertas durante el sueño, puede ayudar a tratar la nicturia causada por la apnea del sueño).

Disminución de la capacidad de la vejiga: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son una causa común de urgencia, frecuencia y dolor al orinar.

Sin embargo, existen muchas otras causas de urgencia urinaria que pueden provocar nicturia. Una vejiga hiperactiva, a cualquier edad, puede reducir la cantidad de orina que la vejiga puede contener al causar contracciones musculares involuntarias que provocan la micción antes de que la vejiga esté llena. Los síntomas de una vejiga hiperactiva pueden deberse a problemas médicos subyacentes como la diabetes o afecciones neurológicas, incluyendo la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y el accidente cerebrovascular, explicó Weiss.

Además, el embarazo, el agrandamiento de la próstata, los tumores o incluso el estreñimiento pueden ejercer presión sobre la vejiga u otras partes del sistema urinario, provocando síntomas, explicó Weiss.

Algunas personas experimentan tanto una capacidad reducida de la vejiga como una producción excesiva de orina, "un doble problema", dijo.

Trastornos subyacentes del sueño: Las afecciones que dificultan conciliar o mantener el sueño, o que provocan que las personas se despierten durante la noche, como el insomnio, el síndrome de piernas inquietas y el dolor crónico, pueden contribuir a la nicturia porque es más probable que las personas noten incluso una leve necesidad de orinar cuando están despiertas, dijo Vaughan.

“La coexistencia de insomnio y nicturia es bastante común”, sobre todo entre los adultos mayores, afirmó.

¿La nicturia supone riesgos para la salud?

La nicturia por sí sola no suele ser perjudicial, pero la alteración del sueño que provoca puede estar asociada con fatiga diurna, confusión mental y disminución del rendimiento cognitivo, entre otros problemas.

También puede suponer riesgos para la seguridad. Ir repetidamente al baño cuando uno está adormilado y a oscuras puede provocar caídas. Un análisis de estudios sobre la nicturia y las caídas sugiere que las personas que se despiertan por la noche para orinar pueden tener un riesgo de caídas un 20% mayor y un riesgo de fracturas un 30% mayor en comparación con quienes no padecen nicturia.

Weiss sugirió que las personas utilicen luces nocturnas para iluminar el camino al baño o que tengan a mano un inodoro o urinario junto a la cama si saben o sospechan que pueden tener un mayor riesgo de caídas.

¿Cómo se trata la nicturia?

Cuando la nicturia resulta lo suficientemente molesta como para requerir tratamiento, puede controlarse con cambios en el estilo de vida o, en algunos casos, con medicamentos.

Un tratamiento de primera línea —cambios de comportamiento como pequeños ajustes en la dieta o los hábitos de consumo de líquidos— puede ayudar a reducir la micción nocturna. Si la causa es beber demasiado líquido, por ejemplo, limite la ingesta de agua —y evite el alcohol y la cafeína— antes de acostarse, y no deje un vaso de agua en la mesita de noche, explicó Vaughan.

Las personas con enfermedades cardiovasculares podrían beneficiarse de limitar la ingesta de sodio. En un estudio, Weiss y sus colegas descubrieron que el asesoramiento sobre la restricción de sodio en la dieta parecía reducir la micción nocturna en pacientes cardiológicos con nicturia.

Las varices, que son venas hinchadas o dilatadas, generalmente en las piernas, se producen cuando las válvulas debilitadas o dañadas provocan que la sangre se acumule. Esto también puede contribuir a la acumulación de líquido en las extremidades inferiores. Al acostarse por la noche, el cuerpo reabsorbe ese líquido, lo que hace que los riñones produzcan más orina. Usar medias de compresión durante el día y elevar las piernas cuando sea posible puede ayudar a disminuir la producción excesiva de orina durante la noche, explicó Weiss.

Además, Vaughan afirmó que, bajo la estrecha supervisión de un médico, se puede ajustar el horario de algunos medicamentos que pueden aumentar la micción, como los diuréticos, para que se tomen más temprano durante el día y así reducir la producción excesiva de orina durante la noche.

Según Weiss, no se deben considerar los medicamentos sin "comprender las causas subyacentes de la nicturia, ya que, a medida que uno envejece, generalmente hay cada vez más factores que contribuyen a este síntoma".

Cuando se necesitan medicamentos, la desmopresina, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la nicturia, puede reducir la producción de orina. Sin embargo, incluye una advertencia importante, ya que ocasionalmente puede causar niveles peligrosamente bajos de sodio en la sangre, lo que puede ser mortal en casos graves.

Los medicamentos que actúan sobre el agrandamiento de la próstata o que relajan los músculos de la vejiga también pueden ser eficaces, pero podrían causar efectos secundarios. La hiperplasia prostática benigna (HPB), un agrandamiento de la glándula prostática, se puede tratar con láser y otros métodos para eliminar el exceso de tejido prostático que obstruye el flujo de orina.

En la mayoría de los casos, sin embargo, los expertos coincidieron en que la nicturia se puede controlar sin medicamentos.

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“Levantarse con frecuencia por la noche para orinar, sobre todo si resulta molesto, es algo que a menudo podemos mejorar, así que la gente no tiene por qué sentir que es una parte inevitable del envejecimiento ni que tiene que sufrir en silencio”, dijo Vaughan. “La nicturia tiene múltiples causas. No se trata solo de la vejiga”.