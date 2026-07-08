¿Por qué los brotes de sarampión se han vuelto más difíciles de erradicar?

Países como Estados Unidos están a punto de superar el total de casos de sarampión del año pasado, lo que sitúa a esa nación en camino de establecer un nuevo récord antes de que termine el verano.

Este hito inminente subraya cómo el país ha entrado en una nueva fase en su lucha contra el sarampión, donde las repetidas infecciones de esta enfermedad mortal están provocando brotes sostenidos en varios estados, en lugar de permanecer concentradas en unas pocas comunidades con baja tasa de vacunación.

Desde que un niño no vacunado en el oeste de Texas contrajo sarampión a principios del año pasado, los sucesivos brotes han enfermado a miles de personas y se han extendido a 39 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York. El año pasado, Estados Unidos reportó dos mil 288 casos de sarampión, la cifra más alta desde que se erradicó la enfermedad en el año 2000 y la mayor en más de tres décadas. Según los CDC, Estados Unidos está a punto de alcanzar esa cifra en aproximadamente la mitad del tiempo, con dos mil 170 casos de sarampión registrados hasta el 2 de julio.

A medida que disminuyen las tasas de vacunación y el sarampión se propaga, resulta más difícil erradicar los brotes. Hay menos personal para investigar los casos, las comunidades más afectadas suelen ser de difícil acceso y una nueva generación de médicos está aprendiendo rápidamente a diagnosticar y tratar una enfermedad que muchos rara vez, o nunca, han visto. Los funcionarios de salud estatales temen que los brotes nunca terminen y afirman que el número real de casos es mucho mayor que el que reflejan las cifras oficiales.

“Quizás logremos controlarlo aquí en Utah, pero otros estados pasarán por lo mismo que acabamos de experimentar, y luego volverá a propagarse aquí”, declaró Leisha Nolen, epidemióloga estatal de Utah, que alberga actualmente el mayor brote activo. “Me preocupa que esta sea la situación durante un tiempo”.

El brote de sarampión en Utah, que comenzó en una comunidad aislada cerca de la frontera con Arizona en junio de 2025, se ha extendido a casi todos los condados del estado. Si bien la transmisión se ha ralentizado, Nolen teme que las nuevas "introducciones" (el establecimiento inicial de una enfermedad en una nueva región geográfica) puedan reactivarla cuando se reabran las escuelas. Más de 680 personas se han enfermado, con más de 500 contagios este año.

Un análisis genético sugiere que el número real de casos en Utah es probablemente cuatro veces mayor, dijo Nolen.

Los funcionarios de salud de Virginia, Pensilvania y otros estados comparten temores similares sobre la continua introducción de nuevos casos.

“Creo que hemos llegado a un punto en el que las introducciones se producen constantemente, en todas partes”, dijo Andrew Pavia, médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de pediatría y medicina en la Universidad de Utah.

Los funcionarios de salud pública y los expertos en enfermedades infecciosas afirman que varios factores explican la rápida propagación del sarampión este año.

Los médicos se enfrentan a una enfermedad que nunca antes habían visto

Como muestra de la seriedad con la que los médicos consideran esta amenaza, más de una docena de organizaciones médicas y de salud pública pusieron en marcha este mes una iniciativa inusual para ayudar a preparar a médicos y hospitales para una enfermedad con la que muchos médicos en ejercicio rara vez, o nunca, se han topado, pero que ahora podrían tener que lidiar como parte de su práctica diaria.

“Los médicos realmente no habían pensado en el sarampión”, dijo Patsy Stinchfield, directora ejecutiva del nuevo grupo, la Colaboración contra el Sarampión. “Se saltaron ese capítulo en la facultad de medicina” porque Estados Unidos erradicó la enfermedad hace más de un cuarto de siglo, explicó. “Y ahora se encuentran con la necesidad de diagnosticarla”.

El grupo está desarrollando una aplicación para ayudar a los médicos a diagnosticar el sarampión. Además, está creando listas de verificación hospitalarias y algoritmos clínicos para guiar la compleja logística de la atención segura a los pacientes. Dado que el virus puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas, los hospitales deben determinar cuidadosamente dónde se evalúa, aísla y trata a los pacientes.

Para contrarrestar la desinformación en las redes sociales, el grupo planea crear videos de TikTok y publicaciones de Instagram para que los padres expliquen los aspectos básicos del sarampión, incluyendo cómo pueden enfermar los niños.

La mayoría de los niños se recuperan después de varios días difíciles con fiebre, tos, congestión y conjuntivitis.

Pero el sarampión también puede causar neumonía, inflamación cerebral, sordera, discapacidad intelectual y la muerte. Años después de la infección inicial, puede desencadenar una enfermedad cerebral poco frecuente pero invariablemente mortal, la panencefalitis esclerosante subaguda (PESA).

A Pavia le preocupa que muchos padres aún subestimen la gravedad con la que el sarampión puede enfermar a los niños.

“La gente no se motiva realmente por el miedo a algo raro y terrible”, dijo Pavia, quien ha cuidado a niños hospitalizados por sarampión. “Creo que lo que ayudaría mucho más es que la gente se diera cuenta de que verían a su hijo de 4 años más enfermo que nunca. Quejándose y llorando en la cama o necesitando ser hospitalizado durante dos o tres días con oxígeno, luchando por respirar”.

A algunos médicos les preocupa lo que sucede después de que los niños se recuperan.

El sarampión puede borrar la memoria inmunológica, dejando a los niños temporalmente vulnerables a infecciones como la gripe y la covid-19, incluso si ya habían sido vacunados o se habían contagiado. Estas enfermedades infecciosas podrían provocar una serie de complicaciones. En los últimos años, el país ha registrado algunas de las cifras más altas de muertes infantiles por gripe en décadas.

“Eso significa que las personas que contraen sarampión ahora también pueden contraer gripe o covid-19, esencialmente como si contrajeran esas infecciones por primera vez”, dijo Nolen.

Las tasas de vacunación siguen disminuyendo

Las tasas de vacunación han disminuido en todo el país desde la pandemia. Al mismo tiempo, el porcentaje de niños que solicitan exenciones religiosas y de otro tipo para no recibir las vacunas obligatorias se encuentra en su punto más alto, según datos federales.

Dos dosis de la vacuna infantil contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) tienen una eficacia del 97% contra la infección y prácticamente erradicaron un virus que alguna vez infectó a millones de niños. Sin embargo, debido a que el virus se transmite con tanta facilidad sin vacunación, es necesario vacunar al 95% de la población para lograr la inmunidad colectiva, el nivel necesario para evitar que los casos aislados se conviertan en brotes.

En EE. UU. el 92.5 por ciento de los niños de jardín de infantes habían recibido la vacuna contra el sarampión en el año escolar 2024-2025, una cifra inferior a la del año anterior.

Antes de la pandemia, aproximadamente la mitad de los condados de EE. UU. cumplían con el umbral del 95 por ciento entre los niños de jardín de infantes. Para el año escolar 2024-2025, menos de tres de cada 10 lo lograron, según un análisis de registros públicos realizado por el Washington Post.

En Utah, solo el 88.6 por ciento de los niños de jardín de infantes habían recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) para el año escolar 2024-2025, según datos del departamento de salud estatal, en comparación con el 92.7 por ciento antes de la pandemia.

Cuando el sarampión llega a esos grupos de niños no vacunados, dijo Nolen, "puede propagarse fácilmente".

El aumento de la reticencia a la vacunación ha afectado a enfermedades prevenibles mediante vacunación más allá del sarampión.

Por ejemplo, los casos de tos ferina, una enfermedad altamente contagiosa, han ido en aumento en EE. UU.

UCHealth, el sistema de salud más grande de Colorado, ya ha confirmado 168 casos de tos ferina en los primeros seis meses de 2026, superando los 126 casos registrados durante todo 2025, según Michelle Barron, directora médica sénior de prevención y control de infecciones de UCHealth.

Los departamentos de salud están desbordados

Una vez que el virus del sarampión comienza a propagarse, los departamentos de salud dependen del rastreo de contactos, la investigación de casos y las medidas de cuarentena, procesos que requieren mucho trabajo, para evitar que los brotes se extiendan. Sin embargo, los funcionarios de salud pública afirman que los recientes recortes en la financiación federal han dejado a muchos departamentos con menos personal para realizar esta labor crucial.

A pesar del rápido resurgimiento de la actividad del sarampión en todo el país, la capacidad de control de brotes de los departamentos de salud en los EE. UU. no se ha recuperado ni ampliado.

“No aumentamos nuestra preparación ni nuestra capacidad para combatir el sarampión”, dijo Pavia.

Cuando Carolina del Sur luchaba contra un brote que finalmente enfermó a 997 personas, la mayoría de ellas este año, el departamento de salud había perdido a docenas de epidemiólogos, especialistas en prevención de infecciones y otro personal de salud pública como resultado de los recortes de fondos federales, dijo Linda Bell, quien se jubiló recientemente como epidemióloga estatal.

“Eso fue muy agotador para el personal restante”, dijo Bell en una entrevista.

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Carolina del Sur se apresuró a contratar personal temporal, pero Bell dijo que los refuerzos no podían reemplazar la experiencia que se había perdido y, finalmente, los funcionarios pasaron de la contención a la mitigación.

El virus se propagó rápidamente por decenas de escuelas en el condado de Spartanburg, epicentro del brote, que durante mucho tiempo tuvo tasas de vacunación infantil más bajas que gran parte del estado. Los estudiantes fueron puestos en cuarentena varias veces antes de que se declarara el fin del brote en abril. Las escuelas que requirieron múltiples rondas de cuarentena tuvieron tasas de vacunación promedio del 77 por ciento, según un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Cornell.

Según los investigadores, el brote en Carolina del Sur refleja un patrón que se observa repetidamente en Estados Unidos, en el que las comunidades religiosas con puntos de vista similares sobre la vacunación mantienen y amplifican la transmisión. Veintinueve casos se vincularon a una sola iglesia.

“Creo que pasamos de la contención a la mitigación porque vimos una propagación continua durante semanas y semanas”, dijo Bell, quien se jubiló en abril.

Diferentes estados, diferentes respuestas

Los funcionarios de salud pública afirman que uno de los mayores desafíos es tratar con comunidades que ya no confían en el gobierno ni en las instituciones sanitarias, lo que obliga a las autoridades a adaptar cuidadosamente los mensajes o a considerar qué están dispuestas a hacer las personas por el bien común.

Pero cada estado tiene sistemas y estrategias diferentes.

A medida que los casos se extendían por Utah, los distritos sanitarios locales evitaron usar la palabra "cuarentena", por temor a que evocara sentimientos negativos relacionados con los confinamientos y las restricciones durante la pandemia de covid-19. Algunos lugares optaron por el término "exclusión escolar" para animar a los niños no vacunados a quedarse en casa tras haber estado expuestos al virus, explicó Nolen. Sin embargo, según los expertos en salud pública, esta formulación probablemente restó urgencia al mensaje.

Un distrito sanitario local optó por que solo los niños no vacunados con mayor riesgo (compañeros de clase o niños que viajan en el mismo autobús que un niño infectado) se quedaran en casa.

El enfoque estándar —y más seguro— de salud pública habría sido mantener en casa a todos los niños no vacunados, dijo Ellie Brownstein, presidenta electa de la sección de Utah de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Pero ese enfoque no habría sido aceptado por todas las comunidades, dijo Nolen.

“Si nos proponemos cosas poco realistas e inaceptables, no tendremos ninguna posibilidad de hacer nuestro trabajo”, dijo Nolen.

Nolen afirmó que el desafío no radica en enviar más mensajes, sino en reconstruir los vínculos con las comunidades que no participan en la comunicación tradicional sobre salud pública.

“Creo firmemente que parte de los problemas de la salud pública radican en que simplemente no nos conectamos con todo el mundo”, dijo Nolen.

Tras visitar las comunidades más afectadas del suroeste de Utah, donde la desconfianza hacia el gobierno es profunda y las tasas de vacunación infantil son bajas, los residentes le dijeron que no eran antivacunas. Simplemente no sabían en quién confiar, explicó Nolen.

Muchos le comentaron que se sentían juzgados al buscar atención médica. Si se hubieran sentido más bienvenidos, "quizás habrían llegado al punto de confiar en alguien y tener una conversación que les hubiera dado la seguridad necesaria para vacunarse", afirmó.

En Carolina del Sur, el departamento de salud centralizado permitió a los funcionarios destinar recursos a la zona de Spartanburg. Según Bell, los protocolos de respuesta estandarizados garantizaban que los epidemiólogos de todo el estado siguieran el mismo plan de actuación.

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Bell también celebró 26 ruedas de prensa semanales, a partir de octubre, durante todo el brote, lo que, según ella, ayudó a informar al público y probablemente fomentó la vacunación.

Pero reconstruir la confianza se ha vuelto aún más difícil porque los funcionarios de salud ahora no solo se enfrentan a la enfermedad en sí, sino también a la desinformación.

Los mensajes de líderes electos y designados que rechazan las recomendaciones de salud pública basadas en evidencia han debilitado las respuestas a los brotes, afirmó Bell, quien no identificó a los funcionarios por su nombre. Desde que asumió el cargo, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha cuestionado la seguridad de las vacunas, ha modificado la política federal de vacunación y ha criticado las recomendaciones de vacunación vigentes desde hace mucho tiempo.

“En el pasado... estábamos luchando contra las enfermedades”, dijo Bell. “No estábamos luchando contra esta desinformación que ahora proviene de una fuente completamente diferente, la del gobierno federal”.