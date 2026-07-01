Una rara enfermedad transmitida por garrapatas está en aumento

Si una garrapata se adhiere a su piel —algo cada vez más frecuente especialmente en Estados Unidos en esta época del año—, la primera preocupación podría ser la enfermedad de Lyme, la enfermedad transmitida por garrapatas más común. Pero las mismas garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme, las garrapatas de venado, también son vectores de otros patógenos, uno de los cuales puede representar una amenaza aún más grave: el virus Powassan.

En los últimos meses, los casos de la enfermedad del virus Powassan en Nueva Jersey y Nuevo Hampshire han acaparado la atención nacional debido a la posible gravedad de los síntomas, que pueden incluir problemas neurológicos como pérdida de memoria, dificultad para hablar y convulsiones.

Esto se debe a que el virus Powassan puede ingresar al sistema nervioso central y causar encefalitis (inflamación del cerebro) o meningitis (inflamación de los tejidos que rodean el cerebro), explicó Saravanan Thangamani, profesor de microbiología e inmunología en la Universidad Médica SUNY Upstate y director del Centro SUNY para Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Aunque la enfermedad del virus Powassan es bastante rara, se ha observado un aumento de casos en los últimos años. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que en 2015 se registraron siete casos en Estados Unidos; en 2025, esa cifra ascendió a 76.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la enfermedad, incluyendo por qué los expertos creen que se está volviendo más frecuente y cómo protegerse.

Cómo y dónde se propaga el virus Powassan

El virus Powassan recibe su nombre de la ciudad de Ontario donde fue descubierto en 1958. En Estados Unidos, se ha detectado principalmente en el noreste y el medio oeste superior. La garrapata del venado (también conocida como garrapata de patas negras) es la que con mayor frecuencia transmite el virus a los humanos.

Se sabe que las garrapatas de la marmota y de la ardilla también lo propagan, pero habitan en zonas boscosas densas a las que la gente tiene menos acceso, explicó Thangamani.

El virus puede transmitirse de la garrapata al ser humano con bastante rapidez. "A diferencia de la enfermedad de Lyme, donde la garrapata generalmente necesita alimentarse de la sangre durante 16 a 24 horas para transmitir la enfermedad, con el virus Powassan, parece que la garrapata no necesita estar adherida a la persona durante mucho más de 15 minutos", dijo Catherine Valentine, profesora clínica asistente en la división de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Según Thangamani, cuanto más tiempo pase una garrapata portadora del virus Powassan alimentándose de usted, más virus se le transmitirá y más gravemente podría enfermar.

Síntomas y posibles complicaciones del virus Powassan

Según Valentine, los expertos plantean la hipótesis de que la mayoría de las personas infectadas con el virus no presentan síntomas. Quienes sí los presentan suelen tener fiebre primero y pueden sentirse como si tuvieran gripe. Esto podría manifestarse como dolores musculares, fatiga o malestar general, explicó Valentine. Para algunos, ahí termina la historia de Powassan.

Pero en otros casos, el virus se introduce en el sistema nervioso central, infectando la médula espinal y el cerebro, generalmente en pocas semanas. Es entonces cuando los síntomas se vuelven neurológicos y pueden incluir confusión o problemas cognitivos, dificultad para hablar, pérdida de coordinación e incluso convulsiones o parálisis.

"No sería descabellado que alguien pensara que está sufriendo un derrame cerebral", dijo Valentine. Una diferencia clave es que, durante un derrame cerebral, los déficits neurológicos aparecen muy rápidamente; los síntomas de una infección cerebral se manifiestan en el transcurso de unos pocos días, explicó.

Entre los pacientes sintomáticos, la tasa de mortalidad llega al 15 por ciento, y la mitad de los supervivientes sufren secuelas neurológicas a largo plazo, que pueden ir desde "siempre olvido las llaves del carro" hasta dificultades para hablar, caminar e incluso, a veces, comer, dijo Valentine.

No existe tratamiento para esta afección ni vacuna para prevenirla. El manejo de los casos graves generalmente implica cuidados de apoyo, como fluidoterapia intravenosa y asistencia respiratoria o nutricional si es necesario, explicó Thangamani. Algunos médicos pueden recetar esteroides para reducir la inflamación cerebral, indicó Valentine. Los sobrevivientes con problemas neurológicos a largo plazo también pueden beneficiarse enormemente de los servicios de rehabilitación, como la fisioterapia, la terapia cognitiva y la terapia ocupacional.

¿Por qué Powassan está en auge?

El cambio climático es el factor principal: las garrapatas proliferan en climas cálidos y húmedos, por lo que el aumento de las temperaturas promedio ha extendido drásticamente su temporada de actividad, explicó Valentine. "Estamos viendo casos [de enfermedades transmitidas por garrapatas] ahora en marzo e incluso tan tarde como en noviembre". Además, cuando hace más calor, la gente pasa más tiempo al aire libre, lo que aumenta la probabilidad de picaduras de garrapatas y, por consiguiente, de contraer enfermedades transmitidas por ellas.

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Los inviernos más suaves también pueden contribuir al aumento de las poblaciones de roedores y ciervos. Las garrapatas se alimentan de estos animales, que luego las transportan a nuevas áreas geográficas, explicó Thangamani. Una mayor presencia de garrapatas en diferentes regiones también podría facilitar la propagación de Powassan.

Una mejor vigilancia y notificación de la enfermedad del virus Powassan también podría influir en el aumento de casos, pero Thangamani sospecha que se trata más de casos infradiagnosticados que sobrediagnosticados. Los casos asintomáticos y aquellos que solo presentan síntomas parecidos a los de la gripe pueden pasar fácilmente desapercibidos. Incluso los casos que implican meningitis o encefalitis no siempre se diagnostican correctamente, sobre todo si el paciente no menciona una picadura de garrapata (o ni siquiera sabe que la tuvo), o si el médico no relaciona los síntomas y solicita análisis de sangre o líquido cefalorraquídeo, explicó Valentine.

Cómo evitar las enfermedades transmitidas por garrapatas

La mejor manera de evitar Powassan es prevenir las picaduras de garrapatas. Así que, olvídese de la moda y meta los pantalones dentro de los calcetines al hacer senderismo o pasar tiempo en zonas boscosas, aconseja Valentine.

Cuando llegue a casa, meta la ropa en la secadora a alta temperatura durante 10 minutos, dijo Thangamani. El ambiente seco matará cualquier garrapata que pueda haberse adherido a la ropa.

También revise para detectar garrapatas inmediatamente después de cualquier actividad al aire libre, no solo al final del día o antes de acostarse.

"Sales a caminar, regresas y te revisas; sales a trabajar en el jardín, vuelves a entrar y te revisas de nuevo", dijo Valentine.

Si encuentra una garrapata, retírela, idealmente sujetándola por la cabeza cerca de sus piezas bucales con unas pinzas. Luego, esté atento a los síntomas de una infección, principalmente fiebre, durante 30 días, indicó Thangamani.

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Si se siente mal, consulte a un profesional de la salud, ya que podría tratarse de la enfermedad de Powassan u otra enfermedad transmitida por garrapatas; además, las garrapatas pueden transmitir múltiples patógenos en una sola picadura, agregó Thangamani.

Su esperanza es que más personas tomen conciencia de la amenaza que representan las enfermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Powassan, y la tomen en serio. "Es poco común", dijo Thangamani, "pero tiene graves consecuencias para la salud humana".