Cómo mejorar su sentido del olfato podría salvarle el cerebro

Tomarse un respiro y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida es un buen consejo. Y las investigaciones sugieren que podría tener un beneficio adicional: podría ser una buena manera de mejorar la salud cerebral.

La pérdida del sentido del olfato suele ser uno de los primeros signos de alerta de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson, incluso hasta una década antes de que aparezcan otros síntomas diagnosticables. En general, el 90% de las personas con Parkinson en etapa temprana y el 85% de las que padecen alzhéimer en etapa temprana presentan disfunción olfativa, según un artículo de 2021 publicado en Ageing Research Reviews.

Los expertos creen que la pérdida del sentido del olfato puede ser un biomarcador del deterioro de la salud cerebral y están trabajando para que las pruebas de olfato sean más comunes y así acelerar el diagnóstico.

“Si alguien tiene un olfato horrible, eso parece ser como el canario en la mina, un indicador de que podrían surgir problemas cognitivos más adelante”, dijo David Vance, psicólogo y profesor de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Sin embargo, el sentido del olfato ha sido infravalorado. De los cinco sentidos clásicos, es el que muchos afirman valorar menos, según las investigaciones; un estudio reveló que muchos estudiantes estadounidenses preferirían perder el olfato antes que el pelo, el teléfono o el dedo meñique del pie izquierdo. Además, como área de investigación, está poco financiada y poco estudiada.

“Constantemente usamos el sentido del olfato sin darnos cuenta. Es algo que ha estado presente desde el nacimiento, y lo usamos constantemente sin percatarnos de ello”, afirmó Nicholas Rowan, otorrinolaringólogo y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Para las personas que pierden el sentido del olfato, esto supone una gran alteración en su vida.

Pero las personas pueden recuperar su capacidad de oler; es algo que podemos practicar y mejorar con el entrenamiento olfativo, oliendo repetidamente diferentes olores, independientemente de si nuestro olfato está afectado o no.

Curiosamente, entrenar el olfato también parece entrenar el cerebro.

Algunas investigaciones preliminares sugieren que el entrenamiento olfativo puede potenciar la función cognitiva del cerebro, incluso en personas con una capacidad olfativa normal, con evidencia de una mayor neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse o cambiarse a sí mismo.

Los investigadores están trabajando para descubrir cómo la mejora del olfato está relacionada con la mejora de la cognición.

“Donde hay humo hay fuego, y creo que aquí definitivamente hay humo”, dijo Vance, quien escribió un artículo en 2024 sobre el entrenamiento olfativo en la revista Neuropsychology Review.

La conexión entre el olfato y el cerebro

Existe una conexión neuronal dinámica entre nuestro olfato y nuestra capacidad de pensar.

“La pregunta del millón es cómo está relacionado, y eso es lo que estamos tratando de averiguar”, dijo Wassim Najjar, un investigador postdoctoral que trabaja con Rowan en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Nuestro nervio olfativo emite fibras nerviosas finas como cabellos que se extienden hacia la parte superior de la cavidad nasal. Estas fibras contienen receptores especializados que se unen a las moléculas de olor a medida que estas penetran en nuestra nariz; cada fosa nasal contiene entre 6 y 10 millones de neuronas sensoriales olfativas.

“Es como un trozo de tu cerebro que simplemente está ahí, dentro de tu nariz. Está ahí, expuesto al mundo que te rodea”, dijo Rowan.

La idea de que nuestro olfato está menos desarrollado que el de otros animales es un mito del siglo XIX. Los estudios demuestran que podemos detectar entre 10 000 y 1 billón de olores diferentes, algunos en concentraciones inferiores a 10 partes por mil millones, e incluso superamos a los perros en ciertos olores.

A pesar de esto, la mayoría de las personas no piensan en su olfato hasta que lo pierden, como les ocurrió a millones de personas tras padecer COVID-19. Sin él, la comida pierde su sabor y nos cuesta percibir las señales de advertencia, como el humo o el deterioro.

Nuestro sentido del olfato podría estar íntimamente ligado a la salud cerebral debido a su singular patrón de conexión en el cerebro. La información proveniente de nuestros otros sentidos, como la vista y el oído, sigue una ruta más indirecta, pasando primero por el tálamo, el centro de relevo del cerebro, antes de llegar a sus respectivas áreas corticales.

En el caso del olfato, la información se transmite desde el bulbo olfatorio a la corteza olfativa, sin necesidad de pasar por el tálamo, lo que permite establecer conexiones más directas con áreas del cerebro importantes para la cognición, la memoria y el estado de ánimo, como el hipocampo y la amígdala.

Esta conexión anatómica podría explicar por qué ciertos olores están fuertemente ligados a emociones y recuerdos.

Cómo afecta el olfato a la salud cerebral

La Comisión Lancet del 2024 sobre la demencia incluyó la pérdida auditiva y la pérdida visual como factores de riesgo de demencia que podemos mitigar. Sin embargo, un estudio longitudinal con 408 adultos reveló que el olfato era un indicador más predictivo del deterioro cognitivo que la visión y la audición.

La pérdida del olfato está relacionada con una reducción del volumen en regiones cerebrales del sistema olfativo, así como en áreas importantes para la cognición, la memoria y las emociones. El nervio olfativo es el único nervio craneal capaz de regenerarse, una capacidad biológica que la terapia olfativa intenta aprovechar. Por otro lado, estudios de neuroimagen revelan que el entrenamiento olfativo puede aumentar el volumen cerebral y la actividad neuronal en algunas de estas áreas.

Diversas investigaciones convergentes sugieren que el entrenamiento olfativo puede mejorar la cognición general, incluso en los ámbitos del aprendizaje verbal y la memoria, así como la atención en pacientes con demencia y adultos mayores sanos, pudiendo incluso ralentizar el deterioro cognitivo.

Estos estudios aún son preliminares y muchos tienen muestras pequeñas, según los expertos. Sin embargo, los efectos del entrenamiento olfativo parecen "convincentes e interesantes", afirmó Rowan. No te convertirás en Einstein, pero quizás puedas retrasar los efectos negativos del envejecimiento prematuro.

Superar la prueba del olfato

La monitorización de la capacidad olfativa podría mejorar la detección temprana del deterioro cognitivo.

“Creo que todos los adultos mayores deberían someterse a una prueba de olfato como parte de su examen de bienestar a través de Medicare”, dijo Rowan. Una prueba de olfato puede ser relativamente económica, explicó, apenas una fracción de las decenas de miles que se necesitan anualmente para el cuidado de la demencia. Sin embargo, como generalmente no están cubiertas por el seguro, los médicos no suelen realizarlas.

“Quiero hacerle pruebas a todo el mundo. Pero si voy a perder dinero con ello, no hay ningún incentivo para hacerlo”, dijo Rowan, quien está cursando un MBA en la Escuela Wharton para abordar los aspectos económicos de hacer que las pruebas de olfato sean más habituales.

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Además, el mal olor en sí mismo no es motivo de alarma, agregó Rowan.

Existe una gran variabilidad en la capacidad olfativa entre la población. Las mujeres suelen tener un mejor olfato que los hombres , y los jóvenes suelen tener un mejor olfato que los adultos mayores.

Una pérdida aguda del olfato es motivo de preocupación, y un deterioro gradual del olfato junto con otras dificultades de memoria o movilidad es una señal para consultar con su médico, dijo Rowan.

Poniéndose a la altura

¿Qué debe hacer si cree que su olor no es del todo bueno o si quiere mejorarlo?

En primer lugar, protéjase la nariz. "No se exponga a sustancias que al inhalarlas puedan afectar o dañar su nariz", especialmente si se trata de una exposición regular, dijo Rowan.

En segundo lugar, puede practicar el olfato con kits de entrenamiento olfativo o con kits que puede preparar usted mismo con aceites esenciales. No existe un protocolo establecido, pero muchos estudios sugieren que los participantes huelan diferentes aromas durante 10 a 20 segundos, una o dos veces al día. Los aromas más comunes son rosa, eucalipto, clavo y limón. (El entrenamiento olfativo se diferencia de la aromaterapia en que la inhalación es intencional, explicó Vance).

Aunque se necesita más investigación sobre el entrenamiento olfativo, "si quieres intentarlo, no creo que vaya a ser perjudicial. Solo podría ser beneficioso", dijo Vance. "Y podría ser divertido. Podría ser algo que, sobre todo los adultos mayores, quieran hacer con sus nietos".

La constancia también es clave.

Así como no se aprende un idioma nuevo con un estudio esporádico de vez en cuando, mantener el entrenamiento olfativo durante varias semanas es fundamental. "Existe un lenguaje olfativo", afirmó Vance.

Rowan también recomienda sitios web de organizaciones como SmellTaste y AbScent para obtener más información sobre la pérdida del olfato y el entrenamiento olfativo.

Los kits de entrenamiento olfativo no tienen por qué ser la única forma de ejercitar nuestro olfato, dijo Najjar, quien está trabajando con Rowan en un ensayo clínico que prueba los efectos cognitivos de un dispositivo de entrenamiento olfativo que desarrollaron.

"Es muy sencillo entrenar de forma que todo esté a nuestro alrededor y sea accesible", dijo Najjar.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Estamos expuestos a olores durante todo el día, incluso si no somos conscientes de ellos. Por lo tanto, podemos entrenar nuestro olfato constantemente, si prestamos atención.

Las frutas y verduras en el pasillo de productos frescos. El follaje después de una lluvia de verano. Una taza de café por la mañana.

Así que adelante: detente y huele las rosas. Te hará bien.