OMS alerta que los casos de cáncer seguirán aumentando y explica los motivos

Una de cada cinco personas desarrollará alguna forma de cáncer a lo largo de su vida, según un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio revela que más del 90% de la población mundial se verá afectada al menos una vez y de alguna forma por el cáncer, ya sea de forma directa o a través de algún familiar diagnosticado con esta enfermedad.

El informe, difundido el miércoles 8 de julio del 2026, "ofrece la evaluación más exhaustiva jamás realizada sobre la situación mundial en materia de prevención y control del cáncer", aseguró el responsable de esta área en la OMS, Andre Ilbawi, a los medios de comunicación.

El cáncer causa la muerte de 26 mil personas en el mundo cada día, con 20.6 millones de nuevos casos al año y 10 millones de muertes, lo que lo convierte en la segunda causa de muerte en el mundo, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares.

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y, junto con el de próstata y el de colon, figura entre los más frecuentes en los hombres. Mientras tanto, en las mujeres, los más comunes son los de mama, pulmón y colon.

Según Isabelle Soerjomataram, subdirectora de la Unidad de Vigilancia del Cáncer del CIIC, pese a los avances en los tratamientos y la prevención, cada vez más personas sufrirán y morirán de cáncer en los próximos años.

"La supervivencia no depende tanto del tipo o estadio del cáncer como del país donde se vive y de la situación económica", dijo durante la presentación del informe.

Para el 2050, los decesos se elevarán a 35 millones al año, pero la distribución de esa mortalidad estará marcada por desigualdades que van en aumento y que dejan a millones de personas sin acceso a servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento o cuidados.

Ilbawi explicó que actualmente más del 85% de las mujeres con cáncer de mama sobreviven al menos cinco años tras su diagnóstico en los países de ingresos altos, pero esa proporción se reduce a menos del 30% en muchos países de ingresos bajos.

Según el estudio, en los países de ingresos bajos y medios la disponibilidad de los 20 medicamentos oncológicos prioritarios está entre el 9% y el 54%, mientras que en los países ricos oscila entre el 68% y el 94%.

El informe incluye la primera encuesta realizada por la OMS entre pacientes, la cual reveló que al menos el 45% experimenta dificultades económicas, más de la mitad declara sufrir problemas de salud mental y casi todos los cuidadores afirman tener una importante carga, que incluye trabajo de cuidados no remunerados y aislamiento social.

Asimismo, ofrece una lectura de los resultados de las políticas públicas para reducir el consumo de tabaco (27% menos desde el 2010), lo que ha ayudado a disminuir los casos y las muertes por cáncer de pulmón en algunas regiones.

Superar el cáncer dependerá también de la situación económico y el acceso a los tratamientos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los cánceres relacionados con infecciones también están disminuyendo gracias a la ampliación de la cobertura de inmunización, a la mejora del acceso al agua, el saneamiento y la higiene, así como a las medidas de prevención y control de infecciones, señala la OMS.

Sin embargo, reconoce que "no se están salvando vidas al ritmo necesario", a pesar de que casi cuatro de cada diez casos de cáncer están relacionados con factores de riesgo prevenibles. Los principales son el virus del papiloma humano (VPH), las hepatitis B y C y la bacteria Helicobacter pylori, además del consumo de alcohol y tabaco, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo.

La OMS abogó por hacer de la prevención del cáncer una prioridad política, invertir en tratamientos y mantener el compromiso con el control del tabaco y los programas de vacunación.