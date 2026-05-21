Estudios relacionan posible vínculo entre conservantes y colorantes con mayor riesgo de cáncer y diabetes

Tres nuevos estudios realizados por investigadores franceses alertan sobre una posible relación entre el consumo de colorantes y conservantes alimentarios y un mayor riesgo de cáncer, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, informó este jueves el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm) en Francia..

Las investigaciones fueron desarrolladas por equipos del Inserm, el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE), las universidades Sorbonne Paris Nord y Paris Cité y el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (Cnam), en el marco del proyecto sobre salud pública NutriNet-Santé, que reúne datos de más de 100 mil participantes.

Según los investigadores, más de 139 mil productos alimentarios y bebidas registrados en la base de datos colaborativa y de acceso libre que recopila información sobre productos alimentarios vendidos en distintos países, Open Food Facts, contienen al menos un colorante y más de 700 mil incluyen conservantes.

Los tres trabajos, publicados en las revistas científicas Diabetes Care, European Journal of Epidemiology y European Heart Journal, concluyen que las personas con mayor consumo de colorantes alimentarios presentan un riesgo un 38 % superior de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con aquellas menos expuestas.

Algunos aditivos específicos mostraron asociaciones aún mayores, como el caramelo común (E150a), relacionado con un aumento del 46 % del riesgo, o la curcumina (E100), con un incremento del 49 %.

En materia de cáncer, los estudios hallaron que el consumo elevado de colorantes se asocia con un aumento del 14 % del riesgo de cáncer en general, del 21 % para cáncer de mama y del 32 % para cáncer de mama posmenopáusico.

La investigación sobre conservantes mostró, por su parte, que los consumidores con mayor exposición presentan un riesgo un 24 % más elevado de hipertensión.

Algunos compuestos, como el sorbato de potasio (E202), un conservante ampliamente utilizado en la industria alimentaria para evitar el crecimiento de mohos, levaduras y algunos hongos, se asociaron con un incremento del 39 % del riesgo de hipertensión.

Los autores subrayan que se trata de los primeros estudios epidemiológicos de gran escala que analizan una amplia variedad de aditivos alimentarios en relación con estas patologías.

También señalan que los resultados coinciden con investigaciones experimentales previas realizadas en modelos celulares y animales.

Los científicos consideran que estos hallazgos refuerzan la necesidad de que las autoridades sanitarias reevalúen la seguridad de ciertos aditivos alimentarios y recomiendan limitar el consumo de productos ultraprocesados y favorecer alimentos frescos o poco transformados.