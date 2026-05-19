Para qué sirve el limón: Qué aporta al cuerpo y por qué se recomienda su consumo regular

El género Citrus pertenece a la familia Rutaceae e incluye los frutos de las especies de cítricos denominados comúnmente limones, aunque es importante mencionar que en Guatemala se denomina limones a las limas ácidas.

En el libro Recetas nutritivas que curan, de Editorial Océano, se menciona que por siglos se han conocido las propiedades medicinales de las plantas. En la historia existen documentos romanos, egipcios, griegos, persas y de otras culturas que demuestran que las plantas eran utilizadas para curar enfermedades conocidas.

La misma industria farmacéutica se basó en aislar estas propiedades para ofrecerlas en una forma más pura. Los herbolarios insisten en que la naturaleza dotó a las plantas medicinales de otros ingredientes que equilibran los componentes más potentes. Aunque son menos poderosos, trabajan de manera armónica con ellos.

Un artículo publicado en Prensa Libre describe que el limón fue introducido en el continente americano aproximadamente en el siglo XVI por los exploradores españoles y que, durante el siglo XVIII, se volvió indispensable entre los marineros, quienes lo consumían en abundancia durante sus largas travesías porque sabían que los protegía del escorbuto, enfermedad frecuente cuando existe una carencia de vitamina C (ácido ascórbico), provocada por la escasez de alimentos frescos en el barco y porque las provisiones solían pudrirse.

Aunque de esta fruta ya se conocían beneficios para la salud, no fue hasta 1932 cuando se descubrió la riqueza en vitamina C que contiene este cítrico.

El limón es el fruto en baya del limonero, árbol de hoja perenne y espinoso de la familia de las rutáceas. Según su tamaño, los limones se pueden clasificar en pequeños, medianos y grandes; y por su color, en verdes y amarillos, con una pulpa muy jugosa y aromática que contiene escasas semillas. Los climas más benéficos para su crecimiento son los templados y tropicales.

En Guatemala, según cifras estimadas del 2022, el 95.16% de la producción de limones y limas se destinó al consumo local y el 4.84% a la exportación hacia Estados Unidos, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Propiedades

El limón es una fruta de escaso aporte calórico y baja en grasa. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), 3.5 onzas (100 gramos) de limón aportan solo 44 kilocalorías y 0.014 onzas (0.4 gramos) de grasas totales.

Además, 3.4 onzas líquidas (100 mililitros) de zumo de limón casero aportan el 62% de las necesidades diarias de vitamina C, fundamental para proteger los vasos sanguíneos y beneficiar la salud de los huesos, dientes y piel.

La vitamina C del limón ayuda también a la cicatrización de heridas, favorece la absorción del hierro y juega un papel crucial en el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, por lo que previene infecciones y otras enfermedades.

Entre los minerales que aporta el limón se encuentran el potasio, selenio, hierro y magnesio en dosis significativas, que junto con las vitaminas C, B y E potencian la actividad de los glóbulos blancos.

Los limones tiene propiedades saludables. (Foto Prensa Libre: EFE)

Su consumo regular ejerce una acción beneficiosa sobre el sistema cardiovascular, especialmente en casos de arteriosclerosis e hipertensión arterial, debido a que los ácidos cítricos ayudan a oxidar y eliminar las grasas que obstaculizan el trabajo del corazón.

También estimula las secreciones biliares y ayuda a metabolizar las grasas, por lo que resulta beneficioso para personas con enfermedades del hígado y de la vesícula biliar.

Por sus propiedades refrescantes, antisépticas y por su contenido de vitamina C, el limón alivia ciertas afecciones de las vías respiratorias, así como algunas inflamaciones de garganta, afonía y amigdalitis.

Los jugos de naranja, limón, pomelo, así como las frutas cítricas enteras (limón, naranja, pomelo, kiwi), son fuentes de ácidez. El empleo de pajillas al tomar bebidas ácidas permite limitar el contacto de los ácidos con los dientes.

Para cocinar

En gastronomía, el limón es una fruta muy utilizada no solo para condimentar o macerar carnes y pescados, sino también para elaborar salsas —un chorrito de limón, huevo y aceite son los elementos básicos de la popular mayonesa— y bebidas, debido a que su sutil acidez resalta otros sabores.

En repostería es un producto muy utilizado tanto para aromatizar como para convertirse en el ingrediente principal de la conocida tarta de limón, así como del limón congelado o granizado.

Existen platos elaborados, como el cebiche en América Latina, en los que el limón es imprescindible para aportar sabor. También hay cocinas, como las de algunos países árabes, donde esta fruta se utiliza para elaborar encurtidos con sal destinados a tajines, sopas y ensaladas.

Gracias a su alto poder antioxidante, permite prevenir la oxidación de otros alimentos, frutas y verduras, como manzanas, alcachofas o coliflor. También ayuda a conservar frescas preparaciones como el guacamole.

Además, un limón partido en dos ayuda a disipar los malos olores en la nevera y también contribuye a evitar moscas y mosquitos al colocar varios clavos de olor en su pulpa.