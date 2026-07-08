Salud y Familia
Barriletes gigantes volarán en la Ciudad de Guatemala este domingo
Artesanos de Santiago Sacatepéquez llevarán sus tradicionales barriletes gigantes a la Ciudad de Guatemala para una jornada de exhibiciones, vuelos y actividades familiares.
Los barriletes gigantes de Sumpango y Santiago Sacatepéquez son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Aunque aún faltan cuatro meses para noviembre, los tradicionales barriletes gigantes volarán este domingo 12 de julio del 2026 en el Campo Marte.
Los artesanos de Santiago Sacatepéquez llegarán a la Ciudad de Guatemala para mostrar la elaboración y el vuelo de sus barriletes gigantes, con el fin de que los visitantes vivan de cerca esta experiencia.
“Una jornada familiar donde podrás ver de cerca la elaboración, el armado y el vuelo de estos barriletes. Además, disfrutarás de muchas actividades deportivas y recreativas organizadas por el Programa Sustantivo Eventos Especiales para activar a grandes y chicos”, publicó el Ministerio de Cultura y Deportes en sus redes sociales.
La actividad, denominada “Día del Barrilete”, se llevará a cabo este domingo 12 de julio, de 10 a 16 horas, en la cancha sintética del Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte, ubicado en la 32 calle final y 15 avenida, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. El ingreso es gratuito.
La técnica de elaboración de los barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez y Sumpango, Guatemala, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el 2024.
“La tradición se transmite informalmente a través de la participación en el proceso. Se percibe como un medio para conectar con los ancestros, alejar los malos espíritus y promover la renovación. Además, propicia la creación de espacios comunitarios que fomentan el diálogo y la inclusión”, refiere la Unesco acerca de los barriletes gigantes de Guatemala.
Fecha
Domingo 12 de julio del 2026.
Hora
10 a 16 horas.
Lugar
Cancha sintética del Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte, 32 calle final y 15 avenida, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Entrada
Gratuita
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