Concierto de aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional incluirá una pieza nunca antes interpretada en Guatemala

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) anunció su VI Concierto de Temporada Oficial, esta vez con un motivo especial: la celebración de sus 82 años de fundación.

Bajo el título "Efemérides: 82.º aniversario de la OSN de Guatemala", el concierto se llevará a cabo el sábado 11 de julio del 2026, a las 19 horas, en la Gran Sala "Efraín Recinos", del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

“Disfruta de un programa que une la fuerza del Romanticismo de Antonín Dvořák con la magia impresionista de Maurice Ravel, bajo la dirección del maestro invitado Vicente Ariño, de España”, publicó en sus redes sociales.

La presentación incluirá una sorpresa especial, pues la Orquesta interpretará por primera vez en el país la Sinfonía n.º 1, La campana de Zlonice, de Dvořák, una pieza que la institución califica como “una obra monumental que permaneció perdida durante décadas”.

Los boletos están disponibles en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional, 3.ª avenida 4-61, zona 1, sobre la 5.ª calle, a Q70, Q100 y Q150, según la localidad.

Según la historia de la Orquesta Sinfónica Nacional, en sus inicios era conocida como Orquesta Progresista, hasta que el 11 de julio de 1944, por medio del Oficio 9313 de la Secretaría de Guerra, pasó a llamarse oficialmente Orquesta Sinfónica Nacional.

Cuarenta y siete años después, en 1991, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación mediante el Decreto 80-91 del Congreso de la República y, en el 2024, recibió la Orden del Quetzal, otorgada por el presidente de la República.

“Celebremos juntos más de ocho décadas de música, historia y excelencia artística. ¡No te pierdas esta experiencia única!”, invita la OSN.

Fecha

Sábado 11 de julio del 2026.

Hora

19 horas.

Lugar

Gran Sala "Efraín Recinos", del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entradas

Balcón II: Q70

Balcón I: Q100

Platea: Q150

Disponibles en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional, 3.ª avenida 4-61, zona 1, sobre la 5.ª calle.

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