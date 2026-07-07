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Agenda de Filgua 2026: todas las actividades y presentaciones de libros para el miércoles 8 de julio
Filgua 2026 ya comenzó. Consulte aquí todas las actividades programadas para el miércoles 8 de julio.
Filgua abrió sus puertas el martes 7 de julio, con una agenda cargada de actividades para todo público. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) ya comenzó. Este martes 7 de julio fue inaugurada la XXIII edición de la feria cultural y literaria más esperada del país.
Con más de 800 actividades programadas durante los 13 días que dura el evento, la agenda incluye presentaciones de libros, música, encuentros literarios y noches temáticas que prometen diversas experiencias para los participantes.
La programación se distribuye en diferentes espacios, como el pabellón de Alemania, el dedicado a Rigoberta Menchú Tum, a quien se dedica esta edición; autores nacionales, Filgua Música y la agenda general de la feria.
Para este miércoles 8 de julio, segundo día de Filgua 2026, hay más de 30 actividades programadas.
Agenda del miércoles 8 de julio en Filgua
Corte de pelo y lectura en voz alta, con Danny Beuerbach.
- 9 a 11 horas
- Stand de Alemania
Conferencia Internacional de Bibliotecas
- 9 a 13 horas
- Sala Miguel Ángel Asturias
Apertura del Programa Profesional, con Marifé Boix García.
- 10 a 10.05 horas
- Sala Humberto Ak'abal
De brujas, lobos y héroes, con Alexis Cuentacuentos.
- 10 horas
- Sala Marilena López
Fotolibro Guatemala ante mis ojos
- 10 horas
- Carpa Cultural, Embajada de México
El mercado del libro alemán, con Katherina Rapp.
- 10.05 a 10.30 horas
- Sala Humberto Ak'abal
¿Qué se lee en Alemania?, con Lutz Kliche.
- 10.30 a 11 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Aprende alemán jugando con el Instituto de Idioma Alemán, con Julio Vielman, Alex Alemán e Isabella Velásquez.
- 11 horas
- Stand de Alemania
Imaginación en acción: escribe tu propia historia, con Nora Gabriela Paz y Diana Flores.
- 11 horas
- Carpa Cultural, Embajada de México
La Frankfurter Buchmesse: mucho más que una feria del libro, con Marifé Boix García.
- 11 a 11.30 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Apoyo para la traducción de obras alemanas, con Martina Bartel y Claudia Cabrera.
- 11.30 a 12 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Cómo crear novelas gráficas, con Danilo Lara.
- 11 horas
- Sala Marilena López
La inteligencia artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria. Charla introductoria, con Claudia Cabrera y Lutz Kliche.
- 12 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Pódcast con Javier Peña y TanGente Podcast.
- 12 horas
- Carpa Cultural, Embajada de México
Panel-foro: Revitalización lingüística en la educación guatemalteca, con Anabella María Giracca, ministra de Educación.
- 14 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Corte de pelo y lectura en voz alta, con Danny Beuerbach.
- 14 a 16 horas
- Stand de Alemania
Conferencia Internacional de Bibliotecas
- 14 a 17 horas
- Sala Miguel Ángel Asturias
Taller, parte I: La inteligencia artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria (cupo limitado), con Claudia Cabrera y Lutz Kliche.
- 14 a 18 horas
- Sala Humberto Ak'abal
La luz para entender el cosmos, con María Eugenia Cabrera Catalán.
- 15 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Taller de bibliotecas
- 15 horas
- Plazoleta Musical
Taller de bibliotecas
- 15 a 18 horas
- Carpa Cultural, Embajada de México
Presentación del libro La resistencia kaqchikel ante la invasión tlaxcalteca y castellana, con Demetrio Cojtí Cuxil, Pedro Ixchíu García y Victoria Tubin Sotz. Modera: Raxche' Rodríguez Guaján.
- 16 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Taller de bibliotecas
- 16 horas
- Plazoleta Musical
Taller de bibliotecas
- 16 horas
- Carpa Cultural, Embajada de México
Panel-foro: Lucha histórica de las mujeres indígenas en Guatemala y su contribución a la paz, con Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992.
- 17 horas
- Sala Miguel Ángel Asturias
Taller de bibliotecas
- 17 horas
- Plazoleta Musical
Taller de bibliotecas
- 17 horas
- Carpa Cultural, Embajada de México
Presentación del libro Algo crece, con Julio Serrano Echeverría y 123 Andrés.
- 17 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Conversatorio: Nunca más, con Nery Rodenas, Mirian Pixtún, Otilia Lux de Cotí y Katherine Hernández.
- 18 horas
- Sala Miguel Ángel Asturias
Presentación del libro Cinco folíolos, con Claudia Gamarra.
- 18 horas
- Sala Marilena López
El cine en Guatemala, con Luis Argueta.
- 18 horas
- Carpa Cultural, Embajada de México
Conversatorio: La nave del olvido, de Mario Roberto Morales, con José Luis Perdomo Orellana y Mario Palomo. Modera: María Fernanda Valenzuela.
- 19 horas
- Sala Miguel Ángel Asturias
Presentación del libro Grupos empresariales y capitalismo transnacional en Centroamérica: estrategias económicas y políticas, con Benedicte Bull, Fulvio Castellacci y Yuri Kasahara.
- 19 horas
- Sala Humberto Ak'abal
Presentación del libro Tratado sobre el canto de las ballenas, con Marvin García.
- 19 horas
- Sala Marilena López
Presentación del libro Hijas de la historia 2, con Isabel Revuelta.
- 19 horas
- Carpa Cultural, Embajada de México
Horario
De 9 a 21 horas
Lugar
Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Precio
Ingreso: Q5 por persona.
Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.
Entradas
Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691
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