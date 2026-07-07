Agenda de Filgua 2026: todas las actividades y presentaciones de libros para el miércoles 8 de julio

La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) ya comenzó. Este martes 7 de julio fue inaugurada la XXIII edición de la feria cultural y literaria más esperada del país.

Con más de 800 actividades programadas durante los 13 días que dura el evento, la agenda incluye presentaciones de libros, música, encuentros literarios y noches temáticas que prometen diversas experiencias para los participantes.

La programación se distribuye en diferentes espacios, como el pabellón de Alemania, el dedicado a Rigoberta Menchú Tum, a quien se dedica esta edición; autores nacionales, Filgua Música y la agenda general de la feria.

Para este miércoles 8 de julio, segundo día de Filgua 2026, hay más de 30 actividades programadas.

Agenda del miércoles 8 de julio en Filgua

Corte de pelo y lectura en voz alta, con Danny Beuerbach.

9 a 11 horas

Stand de Alemania

Conferencia Internacional de Bibliotecas

9 a 13 horas

Sala Miguel Ángel Asturias

Apertura del Programa Profesional, con Marifé Boix García.

10 a 10.05 horas

Sala Humberto Ak'abal

De brujas, lobos y héroes, con Alexis Cuentacuentos.

10 horas

Sala Marilena López

Fotolibro Guatemala ante mis ojos

10 horas

Carpa Cultural, Embajada de México

El mercado del libro alemán, con Katherina Rapp.

10.05 a 10.30 horas

Sala Humberto Ak'abal

¿Qué se lee en Alemania?, con Lutz Kliche.

10.30 a 11 horas

Sala Humberto Ak'abal

Aprende alemán jugando con el Instituto de Idioma Alemán, con Julio Vielman, Alex Alemán e Isabella Velásquez.

11 horas

Stand de Alemania

Imaginación en acción: escribe tu propia historia, con Nora Gabriela Paz y Diana Flores.

11 horas

Carpa Cultural, Embajada de México

La Frankfurter Buchmesse: mucho más que una feria del libro, con Marifé Boix García.

11 a 11.30 horas

Sala Humberto Ak'abal

Apoyo para la traducción de obras alemanas, con Martina Bartel y Claudia Cabrera.

11.30 a 12 horas

Sala Humberto Ak'abal

Cómo crear novelas gráficas, con Danilo Lara.

11 horas

Sala Marilena López

La inteligencia artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria. Charla introductoria, con Claudia Cabrera y Lutz Kliche.

12 horas

Sala Humberto Ak'abal

Pódcast con Javier Peña y TanGente Podcast.

12 horas

Carpa Cultural, Embajada de México

Filgua cuenta con diferentes salas y stands donde se desarrollan las actividades. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Panel-foro: Revitalización lingüística en la educación guatemalteca, con Anabella María Giracca, ministra de Educación.

14 horas

Sala Humberto Ak'abal

Corte de pelo y lectura en voz alta, con Danny Beuerbach.

14 a 16 horas

Stand de Alemania

Conferencia Internacional de Bibliotecas

14 a 17 horas

Sala Miguel Ángel Asturias

Taller, parte I: La inteligencia artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria (cupo limitado), con Claudia Cabrera y Lutz Kliche.

14 a 18 horas

Sala Humberto Ak'abal

La luz para entender el cosmos, con María Eugenia Cabrera Catalán.

15 horas

Sala Humberto Ak'abal

Taller de bibliotecas

15 horas

Plazoleta Musical

Taller de bibliotecas

15 a 18 horas

Carpa Cultural, Embajada de México

Presentación del libro La resistencia kaqchikel ante la invasión tlaxcalteca y castellana, con Demetrio Cojtí Cuxil, Pedro Ixchíu García y Victoria Tubin Sotz. Modera: Raxche' Rodríguez Guaján.

16 horas

Sala Humberto Ak'abal

Taller de bibliotecas

16 horas

Plazoleta Musical

Taller de bibliotecas

16 horas

Carpa Cultural, Embajada de México

Panel-foro: Lucha histórica de las mujeres indígenas en Guatemala y su contribución a la paz, con Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992.

17 horas

Sala Miguel Ángel Asturias

Taller de bibliotecas

17 horas

Plazoleta Musical

Taller de bibliotecas

17 horas

Carpa Cultural, Embajada de México

Presentación del libro Algo crece, con Julio Serrano Echeverría y 123 Andrés.

17 horas

Sala Humberto Ak'abal

Conversatorio: Nunca más, con Nery Rodenas, Mirian Pixtún, Otilia Lux de Cotí y Katherine Hernández.

18 horas

Sala Miguel Ángel Asturias

Presentación del libro Cinco folíolos, con Claudia Gamarra.

18 horas

Sala Marilena López

El cine en Guatemala, con Luis Argueta.

18 horas

Carpa Cultural, Embajada de México

Conversatorio: La nave del olvido, de Mario Roberto Morales, con José Luis Perdomo Orellana y Mario Palomo. Modera: María Fernanda Valenzuela.

19 horas

Sala Miguel Ángel Asturias

Presentación del libro Grupos empresariales y capitalismo transnacional en Centroamérica: estrategias económicas y políticas, con Benedicte Bull, Fulvio Castellacci y Yuri Kasahara.

19 horas

Sala Humberto Ak'abal

Presentación del libro Tratado sobre el canto de las ballenas, con Marvin García.

19 horas

Sala Marilena López

Presentación del libro Hijas de la historia 2, con Isabel Revuelta.

19 horas

Carpa Cultural, Embajada de México

Horario

De 9 a 21 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Precio

Ingreso: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691

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