Autores guatemaltecos encuentran en Filgua una plataforma para lanzar sus obras

Más que una venta de libros, la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) se ha convertido en un espacio de encuentro entre lectores, librerías y editoriales, pero también en una plataforma para escritores que encuentran allí el lugar idóneo para presentar sus obras.

Así como cada año aumenta el número de visitantes a la feria, lo que refleja un creciente interés por la lectura, también crece la cantidad de escritores que responden al llamado interno de escribir y publicar.

César Medina, presidente de la Gremial de Editores de Guatemala, entidad organizadora de Filgua, explicó que este año recibieron alrededor de 240 solicitudes para presentaciones de libros y que, gracias a la sala especial para autores nacionales con que contará la feria, han logrado incluir más de 200.

“A veces es difícil encontrar una librería o un centro cultural donde hacer una presentación, ya sea por costos o porque, en medio de tantos títulos, un libro más no siempre resulta atractivo. Pero la feria les da esa oportunidad de visibilizar su obra. Muchas personas esperan tener listo su libro para presentarlo en Filgua, porque es el evento cultural y de libros más importante de Guatemala”, añade.

En esa línea de promoción de la literatura nacional, cada año la feria presenta un listado de invitados especiales, entre quienes figuran destacados autores nacionales:

Adolfo Méndez Vides

Francisco Pérez de Antón

Édgar Ortiz

Jay Sandoval

Negma Coy

Denise Phe-Funchal

Nicté Serra

Brenda Solís-Fong

Irma Alicia Velásquez Nimatuj

Guisela López

Vania Vargas

Carolina Escobar Sarti

“Durante alrededor de 12 años participé en Filgua como vendedora de libros, porque trabajé en Editorial Cultura como correctora y editora. Entonces, durante esas dos semanas también nos tocaba vender libros. Por eso, Filgua ha sido un lugar inevitable para mí durante muchos años y he tenido una relación constante con la feria de muchas maneras”, cuenta Vania Vargas, una de las autoras nacionales invitadas este año.

La escritora también recordó que ha presentado algunas de sus obras en distintas ediciones y que este año también lo hará con Por brújula un reloj, un libro de poesía ilustrado, así como con Habladurías alrededor de la vida y obra de Alfonso Quijada Urías, un autor salvadoreño a quien Vargas aborda junto con Alfonso Fajardo.

“Muchos proyectos editoriales, grandes y pequeños, o aquellos que logran abrirse espacio, tienen la posibilidad de exponer su obra. (…) Para mí, Filgua representa una celebración de los libros, y me parece importante porque le da su lugar a este objeto que todavía resulta extraño dentro de una sociedad como la nuestra”, agrega.

Por su parte, Carolina Escobar Sarti, quien también figura en la lista de invitados especiales de Filgua 2026, no ha presentado sus libros en la feria, pero sí ha participado en actividades que impulsan, precisamente, las obras de sus colegas guatemaltecos.

“Voy a estar en varias actividades: homenajes, pláticas, congresos en el marco de la feria y entrevistas. Una de las que más me entusiasma es la presentación del libro de Inés, una joven que empezó a escribir a los nueve años. Me encanta impulsar a jóvenes que escriben. Siempre he pensado que hay que pasar la estafeta, seguir encadenando palabras y pensamientos. Las nuevas vanguardias tienen que romper con lo anterior e ir encontrando su propia voz”, asegura Escobar.

La escritora hace, además, una analogía de lo que Filgua representa para los autores con lo que el Tíbet concibe como “molinos de oraciones”.

“Siento que Filgua es como uno de esos molinos: una rueda que hace girar nuestra palabra y nuestra intención de construirnos desde ahí, de escribir acerca de nuestros mundos y, en mi caso, de mi compromiso con una Guatemala que todavía tiene muchísimo camino por delante, sobre todo pensando en las nuevas generaciones”, explica.

Libros con diferentes temáticas se presentan durante los 13 días de Filgua. (Foto Prensa Libre: Cortesía Filgua)

Las editoriales también han sido testigos del impulso que Filgua ha dado a los autores nacionales en sus casi 23 ediciones. Irene Piedrasanta, directora de Editorial Piedra Santa, cuenta que han participado desde la primera edición de la feria y asegura que las fechas en que se celebra son idóneas para realizar lanzamientos.

“Las ferias internacionales son los momentos más importantes para los lanzamientos. Para nosotros, como editores, y también para los autores que publicamos, Filgua funciona como una plataforma de impulso”, añade.

Como cada año, presentarán nuevos libros y harán relanzamientos de textos ya publicados. Entre ellos destaca Paraguas, una edición bilingüe en kaqchikel de Elena Arévalo Melville, una guatemalteca que emigró de Guatemala alrededor de los 23 años y se ha desarrollado en Inglaterra como autora e ilustradora de literatura infantil.

“Las presentaciones de libros han crecido año tras año en Filgua: en el 2023 hubo 98 presentaciones; en el 2024, 120; en el 2025, 159; y en el 2026, habrá 219. (…) Es una oportunidad interesante no solamente para las librerías, sino también para los autores, porque pueden darse a conocer y mantener vigente su trabajo”, concluye Piedrasanta.

Y, hablando de librerías, estas también encuentran en la feria un espacio importante para promover obras de autores nacionales y extranjeros, incluso aquellas que salen de lo común, como los cómics.

En cada edición aumenta el número de autores que buscan proyectar sus nuevas publicaciones. (Foto Prensa Libre: Cortesía Filgua)

“Para nosotros representa algo muy emocionante, porque en Filgua nos visitan todo tipo de personas: hemos tenido clientes desde los cuatro años, cuyos padres buscan que empiecen a leer algo apropiado para su edad, hasta personas de 70 años que se sorprenden al ver que todavía se producen cómics”, cuenta Josué Méndez, de la tienda Kirby Store, donde ofrece cómics y novelas gráficas.

Aunque la producción guatemalteca en este ámbito es reducida, hay algunos cómics que han sobresalido, como Mayacán, de Érick Valéz, y Yun Yun y Nuki, Exterminadores Paranormales, de Frobeg.

“Nosotros tratamos de ofrecer el cómic en Filgua lo más barato posible, a Q5, aunque algunas veces salimos perdiendo; pero lo importante es que todos los niños puedan llevarse algo. No se trata únicamente de vender, sino de que la gente pueda salir de la feria con un libro o un cómic”, asegura Méndez.

La Feria Internacional del Libro en Guatemala se celebrará del 7 al 19 de julio del 2026, de 9 a 21 horas, en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, donde se desarrollarán 667 actividades para todas las edades.

Las entradas podrán adquirirse por medio de Eticket a un costo de Q5 por persona. Los niños menores de 12 años ingresarán gratis.