Ferias del Libro en Guatemala: espacios para acercar la lectura a las familias

Durante décadas, las ferias del libro han sido un oasis de lectura, cultura y arte en distintas partes del mundo, pues además de presentar ejemplares de diferentes autores, concentran actividades artísticas para todos los gustos y edades.

Estas surgieron en países como Alemania, Francia, Argentina, México y Colombia, donde editoriales, librerías, editores, ilustradores y autores promovían los libros con el fin principal de venderlos.

En Guatemala comenzaron a replicarse a partir de la aprobación de la Ley de Fomento del Libro, en noviembre de 1989, la cual “declara de utilidad colectiva e interés nacional la creación, producción, edición, distribución y difusión del libro, así como la formación del hábito de lectura entre todos los sectores de la población y los servicios destinados a satisfacerlo”, según se lee en el artículo 1.

Según César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, con el paso de los años las ferias del libro han evolucionado en el país, al dejar de ser mesas y estands de venta de libros para convertirse en espacios de promoción y fomento de la lectura.

“¿Cómo podrían los niños o la gente tener acceso a los libros si no es a través de estas ferias del libro, donde no solo vamos a vender libros, sino también vamos a tener actividades que acerquen a los niños y a la población en general a los libros?”, expresa.

Entre las primeras ferias del libro figuran la de la Municipalidad de Guatemala, que tiene 55 años, y la de la Asociación de Libreros de Guatemala, que tiene 45.

Posteriormente nació la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), en el 2000, que inicialmente se celebraba cada dos años. Después se instauró como un evento anual, a partir del 2002.

“Para el 2016 nos cambiamos del Parque de la Industria a Fórum Majadas, y ahí fue donde empezó a verse el crecimiento exponencial de Filgua. En el Parque de la Industria fuimos creciendo de 25 mil a 40 mil visitantes; pero en Fórum Majadas hemos crecido de 45 mil o 50 mil, y este año esperamos tener más de 100 mil visitantes”, cuenta Medina.

En sus anteriores 22 ediciones, Filgua ha reunido a autores, editoriales, lectores, familias y actividades culturales para todas las edades. Este año, su edición XXIII se celebrará del 7 al 19 de julio, con más de 500 actividades para todas las edades, así como autores y artistas nacionales y extranjeros.

“Las ferias del libro son espacios culturales que fomentan la lectura en el país. Y esto es importante porque la lectura desarrolla la imaginación; con la lectura podemos escribir mejor y desarrollar una capacidad crítica en términos de análisis. No hay ninguna desventaja en leer un libro”, asegura Medina.

Libro al Viento

De forma más reciente, pero en la misma línea, nació Libro al Viento, una feria que replica el formato de Filgua en distintos departamentos del país, con el fin de acercar los libros a las personas en regiones donde son escasos.

“Libro al Viento es un proyecto que pretende descentralizar el acceso al libro en Guatemala. Es decir, tenemos librerías en la capital y el área metropolitana, que no son muchas, pero fuera de ese núcleo geográfico es muy difícil encontrar librerías, donde también se necesita promover la lectura”, asegura Raúl Figueroa, coordinador de la feria Libro al Viento.

Alexis Cuentacuentos compartirá en varias actividades de la Feria Libro al Viento Suroccidente. (Foto Prensa Libre: Cortesía Feria Libro al Viento)

El proyecto surgió en el 2023 y celebra dos ferias cada año en distintos departamentos, como Retalhuleu, Chiquimula y Cobán. Este año, en su cuarta edición, será la primera vez que Libro al Viento llegará a cuatro departamentos:

Libro al Viento Suroccidente, Retalhuleu, del 27 al 30 de mayo

Libro al Viento Verapaces, Cobán, del 27 al 30 de agosto

Libro al Viento Oriente, Chiquimula, del 23 al 26 de septiembre

Libro al Viento Occidente, Huehuetenango, del 7 al 10 de octubre

“Estamos abarcando más territorio, en confluencia con las otras ferias que han surgido en Guatemala, porque además de estas ferias que organizamos desde la Gremial de Editores, también está la Feria Internacional del Libro en Mazatenango, que se realiza en agosto; la Feria Internacional de Xela, en junio; y el Festival y Feria del Libro Tu’jil, que fue en abril en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos”, explica.

Durante cuatro días, Libro al Viento Suroccidente desarrollará más de 80 actividades gratuitas en Retalhuleu, del jueves 27 al sábado 30 de mayo; que incluyen presentaciones de libros, conversatorios, talleres, música, cuentacuentos y espacios para la niñez y juventud.

“No solo son letras, no solo son libros; estamos contribuyendo a que localmente se desarrolle la identidad, que se aprecie el talento local, que se conozca a los escritores de la comunidad y a reconstruir el tejido social que tanto se destruyó en nuestro país como producto de la guerra”, asegura Figueroa.

Como parte de la programación 2026, habrá presentaciones musicales de diversos artistas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Feria Libro al Viento)

En Retalhuleu

La Feria Libro al Viento Suroccidente se celebrará del 27 al 30 de mayo del 2026, en Casa Fátima, zona 1 de Retalhuleu; con más de 80 actividades programadas, entre las que destacan:

Miércoles 27 de mayo

Rondas infantiles con Raúl López, Colibrí

Alexis Cuentacuentos

Taller Historias en movimiento

Niñas inquietas, mujeres maravillosas

Presentación del libro: Memorias de un docente del área rural

Presentación musical: Concierto de música instrumental con la Orquesta Esperanza Azteca

Jueves 28 de mayo

Presentación del cuento La ranita feliz de Tak’alik Ab’aj y su amigo Guacamaya

Presentación de artistas retaltecos

Educación vial para futuros conductores

Charla: Teatro de rescate

Talleres de fotografía, escritura y canciones

Presentación musical: Concierto con Héctor Morales

Talleres de lectura, escritura, teatro, fotografía y otras áreas se desarrollarán durante la Feria Libro al Viento 2026 en Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Cortesía Feria Libro al Viento)

Viernes 29 de mayo

Presentación de libro: Lanuza y el cine en Guatemala

Vientos de primavera: Conversatorio con jóvenes y Julio Solórzano Foppa

Literatura y existencia: reflexiones filosóficas sobre el acto de leer

Conferencia: Abriendo Libros

Globoflexia y pinta caritas.

Presentación musical: Concierto All

Sábado 30 de mayo