Feria del Libro en Guatemala reúne editoriales y promueve lectura en el Centro Histórico este domingo

Por séptimo año, los libros salen a la calle en una actividad que “celebra el ecosistema del libro. Hablar de libros es hablar de algo vivo, hablar de un objeto absolutamente extraordinario, de una puerta que abre espacios y caminos al asombro, un puente que hace posibles conversaciones que de otra manera no serían posibles (…) un poderoso conjuro para aliviar la soledad y poblar el silencio, un imán muy poderoso para atraer palabras, ideas, gente y conversaciones. De alguna manera, es hablar de la comunidad que se encuentra alrededor de ese libro”, dijo Luis Méndez Salinas, Ministro de Cultura y Deportes en el acto de inauguración.

La Embajada de España en Guatemala inauguró la séptima edición de la Feria del Libro en el Centro Cultural de España, en el marco del Día Internacional del Libro, con el objetivo de promover la lectura y fortalecer el sector editorial en el país.

María Clara Girbau Ronda, embajadora de España en Guatemala, en la inauguración de la Feria del Libro en el Centro Cultural de España. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

“Cada 23 de abril celebramos en España a Sant Jordi, una forma animada en que los libros salen a la calle, circulan de mano en mano, se regalan, se recomiendan y acompañan conversaciones. Es una celebración pública de la lectura. Traer hoy este espíritu aquí, al Centro Cultural de España en Guatemala, es una manera de compartir una tradición que entiende el libro como un espacio de encuentro entre personas, pero también es algo más: leer es una forma de ejercer la libertad de expresión. Defender el libro es defender el derecho a pensar, a imaginar, a preguntar y a participar en la vida pública desde la palabra”, dijo la embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau Ronda.

Durante la actividad se destacó que la feria forma parte de un esfuerzo sostenido para impulsar el acceso a los libros, apoyar a editoriales, bibliotecas y autores, así como fomentar espacios de encuentro entre lectores y creadores.

Las autoridades resaltaron que la lectura no solo es una práctica cultural, sino también una herramienta vinculada a la libertad de expresión, el pensamiento crítico y la participación ciudadana.

El evento reúne a diversas editoriales guatemaltecas e internacionales, además de incluir actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, como parte de una estrategia para fortalecer la formación de nuevos lectores.

“Apostar por los lectores jóvenes es apostar por sociedades más libres”. María Clara Girbau Ronda, embajadora de España en Guatemala

Niños y personas de todas edades asisten a la Feria del Libro, que celebra el Día del Libro. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La inauguración incluyó la presentación del libro Un paseo en tren, de la escritora guatemalteca Gloria Hernández, como una forma de destacar la producción literaria nacional y el trabajo de editoriales independientes.

Este domingo se celebra en el Paseo de la Sexta Avenida, en el Centro Histórico, zona 1, de 10 a 18 horas.

Programa de presentaciones

✏️ Cuentacuentos con Edgar Molina | Biblioteca Infantil Itinerante | 11.00 horas

✏️ Un paso en tren | Ediciones del Pensativo | Presentan: Gloria Hernández, Ana Cofiño y Beatriz Colmenares | 11.00 horas

✏️ Ri ojër tz'ib'awuj richin ri ija'tz chuqa' richin ri loq'oläj ixim / El manuscrito de la semilla y del sagrado maíz | Miguel Ángel Oxlaj Cúmez (@migueloxlaj) | Presentan: Manuel Bolom, Kaypa' Tz'iken y Eva Tecún | 14.00 horas

✏️ El animal en la piedra | Amanuense | Presenta: Julio Serrano Echeverría | 15.00 horas

✏️ La transformación urgente | F & G / Oxfam | Presentan: Juan Alberto Fuentes (vía Zoom) y Enrique Naveda (presencialmente) | 15.00 horas

✏️ Colección Pensamiento III | Centro Cultural de España | Presentan: Aura Cumes, Andrea Tock, Numa Dávila, Ernestina Tecú y Gabriel Rodríguez Pellecer | 16.00 horas

Editoriales participantes