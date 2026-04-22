Día Mundial del Libro: Por qué se conmemora el 23 de abril, su importancia y actividades en Guatemala

Cada año, el 23 de abril es considerada la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La UNESCO y las organizaciones internacionales que representan a los principales sectores de la industria del libro (editores, libreros y bibliotecas) seleccionan una Capital Mundial del Libro. Las ciudades seleccionadas promueven los libros y la lectura para todos los grupos de edad y en toda la sociedad, tanto en el país anfitrión como fuera de él.

Hasta la fecha, la UNESCO ha designado 26 Capitales Mundiales del Libro, desde Madrid (España) en 2001 hasta Rabat (Marruecos) en 2026. Diversas investigaciones han confirmado que leer ayuda a reducir el estrés, favorece la concentración y fortalece las habilidades cognitivas. Un estudio de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, señala que la lectura puede disminuir el estrés en un 68%, y que solo seis minutos dedicados a esta actividad son suficientes para reducir el ritmo cardíaco.

El día dedicado al libro y al derecho de autor fue proclamada en 1995 por la Unesco, la conmemoración busca rendir homenaje al poder de la palabra escrita y fomentar la lectura como una herramienta de transformación cultural y personal.

La fecha hace alusión al fallecimiento de figuras clave como el Inca Garcilaso de la Vega, primer cronista mestizo de América, y rinde tributo a Miguel de Cervantes y William Shakespeare, aunque sus muertes no coinciden exactamente. Cervantes falleció el 22 de abril, mientras que Shakespeare murió hacia el 3 de mayo; sin embargo, según el calendario juliano vigente en Inglaterra, se registró el 23 de abril de 1616.

Ideas para aprovechar la lectura

En Guatemala también se tendrán otros movimientos para celebrar el Día Mundial del Libro.

Regalar libros

En el Día Mundial del Libro la Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras invita a regalar un libro a alguien más. "Todos tenemos un libro que llegó en el momento justo. Que nos acompañó. Que nos hizo ver algo distinto", dice la comunicación e invita a tener esa acción con alguien más.

"Elige un libro que haya significado algo para ti, escríbele una dedicatoria y déjalo en un lugar público. Tal vez nunca sepas quién lo encontró… pero alguien lo recordará. Si dejas un libro o encuentras uno, compártelo en tus redes", dice esta iniciativa.





Escuchar a los cuentacuentos

Susaeta tendrán a las 9 horas del 23 de abril, cuentacuentos para escuchar historias apasionantes. Es importante inscribirse para ser parte de esta experiencia. https://www.susaetatrascender.com/evento/v2/?evento=8

Cita en la Biblioteca Nacional

El 23 de abril, a las 10 horas se tendrán actividades simultáneas en la Biblioteca Nacional. Una de ellas es la charla sobre La magia de los libros, un espacio pensado para acercarnos a la lectura desde nuevas formas de percepción y experiencia. Esta actividad, dirigida a personas con discapacidad visual y/o auditiva. En el mismo horario se tendrá una actividad para conocer la vida y obra de Alaíde Foppa.

Feria del Libro

El Centro Cultural de España también tendrá una actividad especial. El domingo 26 de abril estará dedicado a presentaciones de libros y múltiples actividades en la 6a. Avenida y 11 calle de la Zona 1, de 10 a 18 horas.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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