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Global Book Crawl en Guatemala: el rally que invita a recorrer librerías en Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala
Las librerías, más que espacios de venta, son lugares de encuentro y conversación. Con esa idea, Global Book Crawl invita a los amantes de la lectura a recorrer diversas librerías en un viaje por la literatura.
En un club de lectura se comparten espacios de convivencia entre lectores. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Con una semana para recorrer las distintas librerías independientes de la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, llega Global Book Crawl 2026, un rally que llevará a los amantes de la lectura por un recorrido en espacios de conversación y convivencia con otros lectores.
Con más de 20 espacios para recorrer, esta actividad se une al evento global de librerías independientes, junto a ciudades en España, México, Estados Unidos y Australia, destaca el comunicado compartido por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG).
Este evento invita a los amantes de los libros a recorrer librerías independientes de su ciudad durante una misma semana. En esta segunda edición, llevará a los lectores a dos ciudades: Antigua Guatemala y la capital del país.
Este evento desarrolla el llamado “Rally del libro”, que da la oportunidad a los lectores de introducirse en un recorrido donde cada librería participante ofrecerá a sus clientes un pasaporte personal, el cual debe contar, como mínimo, con tres sellos de visita a distintos puntos.
Esto dará la oportunidad a los participantes de ingresar a un sorteo. Según la alianza con la Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA), se sortearán cuatro vales de regalo canjeables.
Para participar, se deberá enviar la fotografía del pasaporte personal a las redes oficiales de FILGUA, junto con los datos correspondientes. Los premios estarán divididos en tres vales de Q400 y uno de Q1 mil.
Fecha
20 al 26 de abril de 2026
Horario
Según la disponibilidad de las librerías
Lugar
Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala
Mapa de librerías
www.globalbookcrawl.org/cities-guatemala
Precio
Entrada libre y gratuita, sin inscripción previa
Listado de librerías participantes:
- De Museo
- Fondo de Cultura Económica
- Kitapenas
- Librefem
- Librería El Tuerto
- Piedrasanta
- Librería San Pablo
- Librería Sophos
- Rayuela
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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