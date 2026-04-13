Global Book Crawl en Guatemala: el rally que invita a recorrer librerías en Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala

Con una semana para recorrer las distintas librerías independientes de la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, llega Global Book Crawl 2026, un rally que llevará a los amantes de la lectura por un recorrido en espacios de conversación y convivencia con otros lectores.

Con más de 20 espacios para recorrer, esta actividad se une al evento global de librerías independientes, junto a ciudades en España, México, Estados Unidos y Australia, destaca el comunicado compartido por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG).

Este evento invita a los amantes de los libros a recorrer librerías independientes de su ciudad durante una misma semana. En esta segunda edición, llevará a los lectores a dos ciudades: Antigua Guatemala y la capital del país.

Este evento desarrolla el llamado “Rally del libro”, que da la oportunidad a los lectores de introducirse en un recorrido donde cada librería participante ofrecerá a sus clientes un pasaporte personal, el cual debe contar, como mínimo, con tres sellos de visita a distintos puntos.

Esto dará la oportunidad a los participantes de ingresar a un sorteo. Según la alianza con la Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA), se sortearán cuatro vales de regalo canjeables.

Para participar, se deberá enviar la fotografía del pasaporte personal a las redes oficiales de FILGUA, junto con los datos correspondientes. Los premios estarán divididos en tres vales de Q400 y uno de Q1 mil.

Fecha

20 al 26 de abril de 2026

Horario

Según la disponibilidad de las librerías

Lugar

Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala

Mapa de librerías

www.globalbookcrawl.org/cities-guatemala

Precio

Entrada libre y gratuita, sin inscripción previa

Listado de librerías participantes:

De Museo

Fondo de Cultura Económica

Kitapenas

Librefem

Librería El Tuerto

Piedrasanta

Librería San Pablo

Librería Sophos

Rayuela

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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