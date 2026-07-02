Conciertos de Overload en Guatemala: cuándo serán ChatoFest y MeloFest

El rock, la amistad y la solidaridad se unen en dos conciertos encabezados por la banda guatemalteca Overload, que buscan recaudar fondos para los tratamientos médicos de dos de sus amigos: José Luis González, conocido como "El Chato", y Sergio Barillas, alias "El Melo".

Bajo los nombres ChatoFest y MeloFest, los conciertos se llevarán a cabo el 7 y el 16 de julio, respectivamente, en dos escenarios: TrovaJazz, en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, y Teatro Delirio, en la zona 10.

Rodolfo Martín, vocalista de la banda, cuenta que José Luis González, conocido como "El Chato", y Sergio Barillas, alias "El Melo", atraviesan problemas de salud. El primero, debido a complicaciones en el aparato digestivo que han derivado en varias cirugías; el segundo, porque nuevamente le detectaron cáncer y se encuentra en medio de quimioterapias y otros tratamientos.

"Pensamos que si Dios nos dio ese talento tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Se la van a pasar muy bien y tendrán la satisfacción de ayudar a una persona y una familia que ha estado con esta gran pena y angustia", agrega el cantante.

El ChatoFest se llevará a cabo el martes 7 de julio, a las 20 horas, en TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4 de la Ciudad de Guatemala. Participarán Sociedad Anónima, como banda telonera, y Overload.

Los boletos para esta presentación pueden adquirirse por medio de una transferencia bancaria a la cuenta de ahorro del Banco Industrial No. 3753071, a nombre de Wendy García Rodas, esposa de "El Chato". La donación es de Q100.

El MeloFest será el jueves 16 de julio en Teatro Delirio, kilómetro 7.5 del bulevar Los Próceres, zona 10 de la Ciudad de Guatemala. La banda Chamaleón abrirá el concierto y dará paso nuevamente a Overload. Las puertas se abrirán a las 19 horas y el concierto comenzará a las 21 horas.

Los boletos para este segundo concierto pueden adquirirse por medio del sitio www.fanaticks.com. La donación es de Q100.

"Tendremos rock ochentero, pero también grupos más jóvenes. Nuestros hijos y sobrinos son los integrantes de las bandas teloneras, porque ya viene la siguiente generación de músicos. La idea es reunir a la mayor cantidad de personas, tanto a adultos como a jóvenes y, entre todos, poder ayudar", asegura Martín.

Overload es una banda guatemalteca de rock fundada en el 2022 por músicos que habían formado parte de agrupaciones como Piedras Negras, Misión, Rubik, Pepió y Killer Queen, entre otras.

La integran Rodolfo Martín, voz principal; Alex Murillo, teclado; Juan Carlos Sosa, bajo; Rodolfo Rohrmoser, batería; Alex Baldizón, guitarra, y su hijo, Cristian Baldizón, como guitarrista invitado. Han unido esfuerzos y talento para estos conciertos benéficos, como ya lo han hecho en otras ocasiones con distintos fines.

Fecha

Martes 7 de julio: ChatoFest

Jueves 16 de julio: MeloFest

Hora

20.00 horas.

Lugar

ChatoFest: TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4 de la Ciudad de Guatemala

MeloFest: Teatro Delirio, kilómetro 7.5 del bulevar Los Próceres, zona 10 de la Ciudad de Guatemala

Entrada

Q100 para cada concierto

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