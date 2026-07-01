La comedia lírica “Luisa Fernanda” tendrá una función gratuita en el Teatro de Bellas Artes

Una mezcla de sentimientos y emociones se pondrá en escena con la zarzuela Luisa Fernanda, una comedia lírica en tres actos escrita por Federico Moreno Torroba, que llegará al Teatro de Bellas Artes, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, el domingo 5 de julio del 2026.

"La historia se desarrolla entre Luisa Fernanda, el coronel Javier Moreno y los intentos de Vidal Hernando por conquistarla. Todo el elenco está integrado por mis alumnos", explica Gabriel Carballo, maestro, barítono, director y pianista.

La trama sigue a Luisa Fernanda, una joven perdidamente enamorada de Javier Moreno, un coronel del Ejército, inconstante y algo vanidoso. Aunque Javier pasa largos períodos ausente, ella lo espera fielmente y rechaza las constantes propuestas de Vidal Hernando, un hombre rudo, bondadoso y muy adinerado.

El elenco está integrado por estudiantes de la Respetable Academia Superior de Canto Lírico (RASCL) y artistas invitados. Entre los personajes protagónicos figuran:

La soprano Melissa García Echeverría, como Luisa Fernanda

El barítono Carlos Quiroa, como Vidal Hernando

El tenor Christian López, como el coronel Javier Moreno

La soprano e infanta Lizzy Mérari Carrera, como la duquesa Carolina

Además, participan otros estudiantes como parte del coro y del elenco, entre ellos Fernando Solorsano, Juan de Dios de la Rosa (El Saboyano), Michael Rivas (Luis Nogales), Mónica González (Rosita), Sergio Hernández (Aníbal), Diego Morales (Don Florito) y Mónica Sitler (Mariana). En el coro también participan Fernando ixtacuy, Karin Beller y Lorena Cáceres.

"Lo más importante de esta puesta en escena es que se trata de un elenco de estudiantes: talentos nuevos y personalidades emergentes. Es decir, no se ve el mismo monopolio en los escenarios, sino artistas emergentes que aportan a Guatemala una diversificación cultural muy importante", explica Carballo.

Luisa Fernanda se presentará el próximo domingo 5 de julio, a las 16 horas, en el Teatro de Bellas Artes, Avenida Elena 14-75, zona 1 de la ciudad de Guatemala. La entrada es libre.

"Esta es una oportunidad para comprobar que hay talento nacional y que no son siempre las mismas caras. Son talentos emergentes que el público podrá disfrutar en una propuesta bien hecha y estructurada. Será un momento para distraerse, porque al apreciar el arte la mente se despeja, se enriquece y recibe un mensaje salvífico de positivismo", concluye el director.

El elenco está integrado por estudiantes de la Respetable Academia Superior de Canto Lírico y artista invitados. (Video Prensa Libre: Cortesía Carlos Quiroa)

Fecha

Domingo 5 de julio del 2026.

Hora

16.00 horas.

Lugar

Teatro de Bellas Artes, Avenida Elena 14-75, zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Entrada

Libre.

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